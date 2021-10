Vingroup thu gần 340 tỷ đồng mỗi ngày, 9 tháng bán 17.668 xe Fadil

Doanh thu thuần của Tập đoàn Vingroup trong 9 tháng đầu năm đạt gần 90.850 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày Vingroup thu về gần 340 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý III đạt 30.112 tỷ đồng, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm giảm tới 38%, do đó lợi nhuận gộp quý này của Vingroup tăng tới 86%.

Tuy nhiên, do doanh thu tài chính giảm 67%, chủ yếu là do giảm lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh tới 150%, từ 2.309 tỷ đồng lên 5.769 tỷ đồng, kết quả Vingroup báo lãi trước thuế trong quý III năm 2021 đạt 3.315 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến, chủ yếu là do doanh nghiệp tăng chi phí tài trợ từ thiện.

Báo cáo tài chính của Vingroup.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Vingroup tăng trưởng dương 21,7%, lên 90.848 tỷ đồng. Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhanh gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Do đó, lợi nhuận trước thuế của Vingroup trong 9 tháng đầu năm đi lùi 16 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021, tổng tài sản Vingroup đạt 433.603 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 164.297 tỷ đồng, tăng 20,9% so với đầu năm, chủ yếu nhờ tăng lợi nhuận trong kỳ.

Tăng tốc chiến lược mở rộng mảng ô tô ra các thị trường nước ngoài

Vingroup cho biết, ở lĩnh vực Công nghiệp, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại Việt Nam cũng như tăng tốc chiến lược mở rộng ra các thị trường nước ngoài.

Theo đó, tại thị trường Việt Nam, VinFast tiếp tục dẫn đầu ở cả 3 phân khúc xe ô tô và phân khúc xe máy điện. Riêng Fadil có hơn 6 nghìn xe được bán ra trong quý III/2021, lũy kế 17.668 xe được bán ra trong năm 2021, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Vingroup tăng tốc chiến lược mở rộng mảng ô tô ra các thị trường nước ngoài.

VinFast cũng khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực xe điện khi chính thức ra mắt mẫu xe điện VF e34 với thiết kế, công nghệ và tính năng thông minh nổi bật. Công ty cũng tiếp tục triển khai lắp đặt các trạm sạc trên khắp cả nước.

Tính đến hết quý 3, hơn 10.000 trạm sạc trên 62/63 tỉnh thành đã được hoàn thành, hướng đến mục tiêu hoàn thành 40.000 cổng sạc trên khắp cả nước vào cuối năm 2011.

Với thị trường quốc tế, VinFast tích cực chuẩn bị cho sự kiện ra mắt hai mẫu xe điện VF e35 và VF e36 tại Los Angeles Auto Show 2021 vào tháng 11 năm 2021, sẵn sàng mở bán tại thị trường toàn cầu vào năm 2022.

Ở lĩnh vực Bất động sản nhà ở, các công cụ trực tuyến tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Vinhomes trong giai đoạn giãn cách xã hội. Công ty liên tục tổ chức các sự kiện tiếp thị trực tuyến, cũng như ra mắt các tính năng mới kèm các chính sách ưu đãi hấp dẫn khi giao dịch thành công qua ứng dụng trực tuyến, thúc đẩy khách hàng và đại lý sử dụng các nền tảng này.

Trong lĩnh vực Bất động sản bán lẻ, Vincom Retail tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng đến mua sắm tại tất cả các trung tâm thương mại. Ngay khi tình hình cho phép, các trung tâm thương mại Vincom đã tiến hành mở cửa 80 TTTM trong hệ thống và đón khách trở lại mua sắm. Đến giữa tháng 10, lượt khách tới các TTTM Vincom đã tăng gấp đôi so với tháng 9, báo hiệu sự phục hồi.

Tiếp tục chung tay cùng cộng đồng trong hành trình chống dịch, Vingroup đã nhập về 1,7 triệu lọ Remdesivir và hơn 4 triệu viên Molnupiravir để điều trị Covid – 19 và tiến hành chuyển giao cho Bộ Y Tế. Đồng thời, hệ thống Vinmec tổ chức hoạt động xét nghiệm cộng đồng cũng như tiếp nhận và triển khai xét nghiệm theo đề nghị của địa phương. Bệnh viện Vinmec Central Park được đưa vào tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân Covid-19 tại Tp. Hồ Chí Minh. Các chuyên gia của Vinmec cũng tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến và tư vấn từ xa để cung cấp thông tin, giải đáp các câu hỏi liên quan đến Covid và vắc-xin Covid cho cộng đồng.

Tháng 8/2021, VinBiocare, một công ty con của Tập đoàn Vingroup, tiếp nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vắc xin mRNA phòng Covid-19 và dự kiến sẽ xuất xưởng những lô vắc xin đầu tiên vào đầu từ năm 2022, tiếp sức cả nước trong công tác phòng chống dịch Covid và góp phần hạn chế các đợt giãn cách diện rộng, ảnh hưởng tới đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả nước.