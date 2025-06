Vụ bị nợ tiền thi công hơn 4 năm, nhà thầu xin tháo dỡ công trình: UBND tỉnh Quảng Trị có chỉ đạo

Ngày 2/6, nguồn tin của PV Etime cho biết, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa ký văn bản chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo UBND tỉnh quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm nợ xây lắp công trình nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên trước ngày 5/6.

Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên được hoàn thành vào cuối năm 2020 nhưng đến nay còn nợ tiền thi công 484 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị thống nhất chủ trương bố trí ngân sách xử lý nợ xây lắp công trình nêu trên.

Sau khi thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, đề nghị của UBND tỉnh không thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Trị kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, chỉ đạo, triển khai dự án dẫn đến nợ công trình.

Như Etime đã đưa tin, công trình Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt vào tháng 8/2018, tổng mức đầu tư hơn 3,6 tỷ đồng. Công trình do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Trong đó, ngân sách tỉnh đầu tư 1,1 tỷ đồng, ngân sách huyện Cam Lộ 726 triệu đồng, nguồn xã hội hoá 1,8 tỷ đồng do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm huy động.

Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên được xây dựng trên diện tích gần 1.800m2, tại thôn An Xuân, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Công trình này do Công ty TNHH M.T làm nhà thầu xây lắp, khởi công vào đầu tháng 3/2019, đến ngày 27/11/2020 khánh thành.

Tháng 1/2022, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh và huyện đã bố trí đủ, riêng nguồn vốn xã hội hoá chỉ hơn 1,1 tỷ đồng. Chi phí còn thiếu của công trình này hơn 626 triệu đồng, trong đó nợ nhà thầu xây lắp 584 triệu đồng.

Năm 2023, UBND huyện Cam Lộ chuyển trả cho Công ty TNHH M.T 100 triệu đồng, số nợ hiện tại là 484 triệu đồng.

Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên là công trình có ý nghĩa lớn về văn hoá - xã hội. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Nguyễn Khương Trạm – Giám đốc Công ty TNHH M.T, cho biết đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị và chủ đầu tư trả nợ nhưng đến nay chưa được giải quyết.

“Bị chủ đầu tư nợ tiền thi công nhiều năm khiến tôi bức xúc và thiệt hại về kinh tế” – ông Trạm nói.

Mới đây, ông Trạm có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cho phép đơn vị tháo dỡ một số hạng mục như mái nhà, cửa… ở công trình nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên để thu hồi nợ.

Ông Nguyễn Văn Dùng - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, cho biết từ năm 2020, tình hình đại dịch Covid-19 và bão lũ diễn ra phức tạp, kinh tế khó khăn nên việc kêu gọi, huy động vốn xã hội hoá gặp khó khăn, không đạt kế hoạch. Đó là nguyên nhân Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị không huy động đủ 1,8 tỷ đồng, dẫn đến nợ xây dựng nhà lưu niệm.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị cho rằng, Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên là tài sản nhà nước có giá trị văn hoá. Hội mong rằng UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm, chỉ đạo xử lý dứt điểm nợ công trình.