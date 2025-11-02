Xã biên giới đầu tiên của Quảng Ngãi sẽ khởi động xây trường phổ thông nội trú liên cấp

"Chốt" ngày khởi công

Sáng 2/11, trao đổi với PV Dân Việt, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái cho biết, xã Dục Nông đã hoàn thành các công tác chuẩn bị để chính thức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, dự kiến vào ngày 9/11/2025.

Với việc “chốt” ngày khởi công, Dục Nông sẽ là địa phương đầu tiên của Quảng Ngãi, chính thức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã vùng biên của tỉnh này.Ảnh: BQN

Vị trí dự kiến mà xã Dục Nông chọn để xây trường phổ thông nội trú liên cấp là tại thôn Ngọc Hiệp.

Sau Dục Nông, các xã vùng biên giới còn lại của tỉnh, sẽ tiếp tục khởi công xây dựng các trường còn lại, Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ngãi thông tin thêm.

Khẩn trương hoàn thành triển khai và xây dựng các trường còn lại

Được biết thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của cấp thẩm quyền Trung ương về việc thực hiện xây trường trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã vùng biên giới, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn thảo, giao nhiệm vụ và yêu cầu các cấp, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, hoàn tất thủ tục để khởi công trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái.Ảnh: ĐX

Tại cuộc họp vào giữa tháng 10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang một lần nữa nêu rõ, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, nhằm bảo học tập của học sinh vùng đặc biệt khó khăn, góp phần ổn và giữ vững an ninh biên giới.

Vì vậy người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành và đơn vị liên quan phải quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Đối với việc chọn nhà thầu thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang lưu ý và yêu cầu chủ đầu tư chọn nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, ngành đảm nhận các phần việc phải thường xuyên giao ban, báo cáo tiến độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thông suốt mọi điều kiện thi công xây dựng; đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng….

Theo đó qua bàn thảo, tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất triển khai đợt đầu tiên (đợt 1) tại 4/9 xã vùng biên, gồm Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi.

Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, nhằm bảo học tập của học sinh vùng đặc biệt khó khăn, góp phần ổn và giữ vững an ninh biên giới.Ảnh: GX

Và trong số này, thực hiện xây mới 2 trường; sửa chữa và nâng cấp 2 trường, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng; thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 7/2026.

Được biết sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi mới có 9 xã vùng biên giới, gồm Mô Rai, Rờ Kơi, Bờ Y, Dục Nông, Sa Loong, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal, Ia Tơi.