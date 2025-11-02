Nhịp sống miền Trung

Xã biên giới đầu tiên của Quảng Ngãi sẽ khởi động xây trường phổ thông nội trú liên cấp

+ aA -
Công Xuân
02/11/2025 11:52 GMT +7
Dự kiến vào ngày 9/11, Dục Nông là địa phương đầu tiên trong số các xã vùng biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, sẽ chính thức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp.

"Chốt" ngày khởi công

Sáng 2/11, trao đổi với PV Dân Việt, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái cho biết, xã Dục Nông đã hoàn thành các công tác chuẩn bị để chính thức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, dự kiến vào ngày 9/11/2025.

Với việc “chốt” ngày khởi công, Dục Nông sẽ là địa phương đầu tiên của Quảng Ngãi, chính thức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã vùng biên của tỉnh này.Ảnh: BQN

Vị trí dự kiến mà xã Dục Nông chọn để xây trường phổ thông nội trú liên cấp là tại thôn Ngọc Hiệp.

Sau Dục Nông, các xã vùng biên giới còn lại của tỉnh, sẽ tiếp tục khởi công xây dựng các trường còn lại, Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ngãi thông tin thêm.

Những hình ảnh ấn tượng về ký túc xá mới đưa vào sử dụng tại xã biên giới Nghệ An

Như vậy với việc “chốt” ngày khởi công nêu trên, Dục Nông sẽ là địa phương đầu tiên của Quảng Ngãi, chính thức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã vùng biên của tỉnh này.

Khẩn trương hoàn thành triển khai và xây dựng các trường còn lại

Được biết thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của cấp thẩm quyền Trung ương về việc thực hiện xây trường trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã vùng biên giới, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn thảo, giao nhiệm vụ và yêu cầu các cấp, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, hoàn tất thủ tục để khởi công trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái.Ảnh: ĐX

Tại cuộc họp vào giữa tháng 10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang một lần nữa nêu rõ, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, nhằm bảo học tập của học sinh vùng đặc biệt khó khăn, góp phần ổn và giữ vững an ninh biên giới.

Vì vậy người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành và đơn vị liên quan phải quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Điểm trường vùng biên khoác áo mới từ vật liệu tái chế

Đối với việc chọn nhà thầu thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang lưu ý và yêu cầu chủ đầu tư chọn nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, ngành đảm nhận các phần việc phải thường xuyên giao ban, báo cáo tiến độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thông suốt mọi điều kiện thi công xây dựng; đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng….

Theo đó qua bàn thảo, tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất triển khai đợt đầu tiên (đợt 1) tại 4/9 xã vùng biên, gồm Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi.

Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, nhằm bảo học tập của học sinh vùng đặc biệt khó khăn, góp phần ổn và giữ vững an ninh biên giới.Ảnh: GX

Và trong số này, thực hiện xây mới 2 trường; sửa chữa và nâng cấp 2 trường, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng; thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 7/2026.

Được biết sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi mới có 9 xã vùng biên giới, gồm Mô Rai, Rờ Kơi, Bờ Y, Dục Nông, Sa Loong, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal, Ia Tơi.

Tham khảo thêm
Chủ tịch Quảng Ngãi “chốt” thời gian khởi công xây trường nội trú liên cấp các xã vùng biên giới

Chủ tịch Quảng Ngãi “chốt” thời gian khởi công xây trường nội trú liên cấp các xã vùng biên giới

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa

Nứt núi sau mưa lớn, chính quyền xã vùng biên Đăk Plô tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân

Nứt núi sau mưa lớn, chính quyền xã vùng biên Đăk Plô tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân

Một xã vùng biên ở tỉnh Quảng Ngãi (mới) đạt tổng giá trị sản phẩm hơn 3.300 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Một xã vùng biên ở tỉnh Quảng Ngãi (mới) đạt tổng giá trị sản phẩm hơn 3.300 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Tags:

Cùng chuyên mục

Tân Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ công chức để phù hợp thực tiễn

Tân Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ công chức để phù hợp thực tiễn

NHCSXH TP Đà Nẵng chia sẻ khó khăn, tiếp sức cùng người dân vùng lũ

NHCSXH TP Đà Nẵng chia sẻ khó khăn, tiếp sức cùng người dân vùng lũ

Ông Ngô Anh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi

Ông Ngô Anh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi

Nhiều hoạt động ý nghĩa của NHCSXH TP Đà Nẵng hướng về người dân vùng lũ

Nhiều hoạt động ý nghĩa của NHCSXH TP Đà Nẵng hướng về người dân vùng lũ

Thành phố Đà Nẵng hướng đến mục tiêu phổ cập chữ ký số cho 100% dân số trưởng thành

Thành phố Đà Nẵng hướng đến mục tiêu phổ cập chữ ký số cho 100% dân số trưởng thành

TP. Huế dành gần 700 ha đất phát triển nhà ở xã hội

TP. Huế dành gần 700 ha đất phát triển nhà ở xã hội

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Tân Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ công chức để phù hợp thực tiễn

Tân Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ công chức để phù hợp thực tiễn

NHCSXH TP Đà Nẵng chia sẻ khó khăn, tiếp sức cùng người dân vùng lũ

NHCSXH TP Đà Nẵng chia sẻ khó khăn, tiếp sức cùng người dân vùng lũ

Ông Ngô Anh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi

Ông Ngô Anh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi

Nhiều hoạt động ý nghĩa của NHCSXH TP Đà Nẵng hướng về người dân vùng lũ

Nhiều hoạt động ý nghĩa của NHCSXH TP Đà Nẵng hướng về người dân vùng lũ