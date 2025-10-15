Chủ tịch Quảng Ngãi “chốt” thời gian khởi công xây trường nội trú liên cấp các xã vùng biên giới

Đặt mục tiêu hoàn thành trước tháng 8/2026

Sáng 15/10, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã có cuộc họp với cấp, ngành để nghe báo cáo và có chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp (đợt 1) cho các xã vùng biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin tại cuộc họp, sau kiểm tra và tiến hành khảo sát, Quảng Ngãi chọn đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp đợt đầu tiên ở 4 xã là Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi.

Trong số này, thực hiện xây mới 2 trường; sửa chữa và nâng cấp 2 trường, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng; thời gian dự kiến khởi công vào 11/2025 và hoàn thành vào tháng 7/2026.

Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, nhằm bảo học tập của học sinh vùng đặc biệt khó khăn; góp phần ổn và giữ vững an ninh biên giới. Vì vậy các cấp, ngành và đơn vị liên quan phải quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.

Cùng một số nội dung khác, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành nghị quyết làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo; thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp; chỉ đạo lựa chọn chủ đầu tư đảm bảo năng lực….

Một lớp học ở xã vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh: Đức Nhật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng yêu cầu các địa phương và đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai các phần việc, nhất là công tác giải GPMB, chọn nhà thầu….

Khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang một lần nữa nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần phát triển giáo dục, nâng cao đời sống cho người dân khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Vì vậy người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, sở, ngành và đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp, xác định vị trí xây dựng phù hợp và thuận lợi giao thông, gắn với hạ tầng và quy hoạch phát triển chung của địa phương.

Ưu tiên tối đa các điều kiện về cơ chế, chính sách, thủ tục và GPMB….để dự án được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của các cấp thẩm quyền tỉnh và Trung ương.

Phòng học ở 1 trường của xã vùng biên giới Quảng Ngãi.Ảnh: Đức Nhật

Đối với việc chọn nhà thầu thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang lưu ý và yêu cầu chủ đầu tư chọn nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, ngành đảm nhận các phần việc phải thường xuyên giao ban, báo cáo tiến độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thông suốt mọi điều kiện thi công xây dựng; đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng….

Một xã vùng biên giới Quảng Ngãi nhìn từ trên cao.Ảnh: VT

Được biết sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi mới có 9 xã vùng biên giới, gồm Mô Rai, Rờ Kơi, Bờ Y, Dục Nông, Sa Loong, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal, Ia Tơi.