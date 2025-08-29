Xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng vượt qua bom đạn đưa kinh tế phát triển, cuộc sống người dân ấm no

Vùng đất Trà Tân của Quảng Nam cũ, nay về với thành phố Đà Nẵng vẫn được giữ nguyên địa danh này, Trà Tân mới được sáp nhập với 2 xã Trà Tân và xã Trà Giác của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ có diện tích 180,08 km2, với dân số 6.293 người.

Nơi đây được xem là xã “chiến khu”, vì có nhiều ông cha, anh hùng, liệt sĩ, nông dân đã ngã xuống để bảo vệ cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Và sau ngày giải phóng, Trà Tân đã trở thành vùng đất của toàn khu căn cư, hiện có hàng chục di tích, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, nông dân yêu nước.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai trong một lần đi cơ sở và thăm các trẻ em ở các bản, làng của địa phương

Ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, Chủ tịch HĐND xã, thành phố Đà Nẵng cho biết, sau thời gian đầu đi vào vận hành, hệ thống chính trị mới, xã Trà Tân đã hoạt động cơ bản ổn định, nề nếp, thống suốt và hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ, công chức nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ trong điều kiện mới, thể hiện quyết tâm cao hơn, ý thức trách nhiệm lớn hơn với tinh thần phục vụ nhân dân tận tụy hơn. Các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, bảo đảm liên tục, không để xảy ra gián đoạn, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân, được nhân dân đánh giá rất cao. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội, chính sách với người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Đảng ủy, HĐND xã Trà Tân trân trọng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đã chủ động, khẩn trương, trách nhiệm, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp. Đồng thời, xã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến cử tri và nhân dân toàn xã đã ủng hộ, đồng hành cùng hệ thống chính trị xã ngay từ những ngày đầu được thành lập.

Xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng mới được sáp nhập với 2 xã Trà Tân và xã Trà Giác của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ có diện tích 180,08 km2, với dân số 6.293 người. Nơi đây đang từng ngày vượt khó khăn để phát triển kinh tế, giúp người dân ổn định cuộc sống. Những cây cầu kiên cố được đầu tư nhằm giúp giao thông đi lại dễ dàng

“Những kết quả sau 2 tháng đi vào hoạt động là bước khởi đầu vững chắc, tạo tiền đề để xã Trà Tân phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, trong điều kiện vừa tổ chức, vận hành, vừa hoàn thiện mô hình chính quyền mới; việc phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng; mặt khác, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời, căn cơ, bài bản; có giải pháp mạnh mẽ, đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2025 và thời gian đến. Đó chính là một trong những yêu cầu trọng tâm của toàn đảng, chính quyền và nhân dân xã Trà Tân đặt ra trong thời gian tời.

Và đây cũng là những vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn...”, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai cho biết.

Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến cùng lãnh đạo xã vượt sông, suối đến với các bản làng của xã nắm tình hình, cuộc sống của người dân. Ảnh: XTT

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trà Tân sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi, nông - lâm nghiệp gắn với thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo chương trình xây dựng nông thôn mới; đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục tiêu các nguồn vốn hỗ trợ và đầu tư.

Một mô hình phát triển kinh tế vườn tại xã Trà Tân. Ảnh: CTV

“Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục gắn với chăm lo sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần và đảm bảo an sinh xã hội.

Trong đó, mục tiêu phấn đấu đưa cuộc sống, thu nhập của người dân nâng cao, tổng thu nhập bình quân đầu người hằng năm đạt trên 40 triệu/người/năm; tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hằng năm đạt 1.100 tấn; duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm hằng năm từ 28.000 con trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã hằng năm đạt 100% theo chỉ tiêu cấp trên giao phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới và duy trì các sản phẩm OCOP đã được công nhận, phấn đấu mỗi năm có thêm từ 2 - 3 sản phẩm được công nhận 3 sao”, ông Nguyễn Hồng Lai nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên trên địa bàn

Để làm được điều trên, Trà Tân huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng giá trị sản xuất. Triển khai có hiệu quả, đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các chính sách về phát triển nông - lâm nghiệp, nông thôn miền núi.

Và tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành…