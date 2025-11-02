Ý kiến 'độc lạ' chống sóng của người dân cho 'điểm nóng' hư hỏng mùa mưa bão ở Đà Nẵng

Ngày 2/11, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, đã có phản hồi góp ý về phương án thi công, gia cố tuyến đường Như Nguyệt gần cầu Thuận Phước (phường Hải Châu, Đà Nẵng).

Trước đó, đường Như Nguyệt nhiều năm qua thường xuyên bị sóng lớn đánh hư hỏng vỉa hè, bong tróc gạch đá mỗi mùa mưa bão. Mới đây, do ảnh hưởng của bão số 12, sóng to dồn dập phủ trắng vỉa hè đường Như Nguyệt khiến nhiều chỗ bị hư hỏng nặng, gạch lát bị hất văng khắp nơi.

Người dân đề xuất nghiên cứu giải pháp thi công vỉa hè khu vực này theo hướng gia cố chắc chắn chống sóng, không lát gạch mà đổ bê tông rồi vẽ hoa văn giả gạch để tránh tình trạng mỗi khi nước dâng, sóng đánh làm bong tróc gạch, gây tốn kém chi phí sửa chữa.

Sóng đánh vào kè đường Như Nguyệt đợt bão số 12 vừa qua. Ảnh: D.B

Phản hồi về vấn đề này, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại các công văn liên quan đến việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng tuyến đường Như Nguyệt, đơn vị đã phối hợp các cơ quan chuyên môn khảo sát, lấy ý kiến chuyên gia và đề xuất phương án khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại do triều dâng, sóng leo.

Cụ thể, tại Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 10/7/2025, Sở Xây dựng đã phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật của dự án với các giải pháp chính như: sửa chữa tường kè, cải tạo vỉa hè, làm tường chắn sóng có mũi hắt kết cấu bê tông cốt thép (BTCT), kèm bậc lên xuống và lan can; cao trình đỉnh kè đạt +2,9m; tổng mức đầu tư hơn 12,4 tỷ đồng.

Đường Như Nguyệt trở thành điểm nóng hư hỏng mùa mưa bão trong những năm gần đây tại Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Riêng phần vỉa hè, dự án sẽ sử dụng kết cấu bê tông tạo màu đổ tại chỗ, đồng bộ với màu gạch hiện trạng, nhằm tiết kiệm kinh phí, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, đồng thời nghiên cứu áp dụng công nghệ, vật liệu mới trong quá trình thi công.

“Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả công trình, đồng thời ghi nhận các góp ý của người dân để hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, đảm bảo công trình bền vững, an toàn và phù hợp thực tế khu vực ven biển”, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khẳng định.