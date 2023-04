YODY bị xử phạt 15 triệu đồng vì chia sẻ bản đồ không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Công ty CP Thời trang YODY bị phạt 15 triệu đồng do cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Công an tỉnh Hải Dương mới đây đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thời trang YODY. Theo đó, YODY bị xử phạt 15 triệu đồng do chia sẻ video có bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa.

Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan đến chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Dương, Công an phường Việt Hòa đã mời đại diện công ty lên làm việc và tiến hành các biện pháp xác minh theo quy định.

Theo kết quả xác minh, ngày 3/4, Công ty CP Thời trang YODY giao cho một nhân viên quay dựng video kỷ niệm 9 năm ngày thành lập. Nhân viên này đã truy cập vào một website trên internet, tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để làm tư liệu gắn các địa điểm mà công ty có chi nhánh.

Sau đó, video này được lãnh đạo công ty giao cho một bộ phận để thẩm định, nhưng bộ phận này cũng không để ý nội dung video có hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngày 4/4, Công ty CP Thời trang YODY đã chia sẻ video trên lên 53 tài khoản Fanpage do công ty tạo, lập, sử dụng.

Trước đó Etime đã đưa tin, để kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi, thương hiệu thời trang YODY đã đăng tải video và hình ảnh thiết kế bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay lập tức đã bị dư luận phản ứng, nhiều ý kiến đòi tẩy chay.

Và ngày 10/4, Công ty Cổ phần Thời trang YODY đã phát ra thông cáo báo chí lên tiếng về thiếu sót này. Theo đó, Công ty thừa nhận đã để xảy ra thiếu sót nói trên trong một video truyền tải thông điệp cảm ơn khách hàng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi của công ty.

"Sai sót này xảy ra do bộ phận truyền thông của chúng tôi đã sơ suất trong quá trình xử lý hình ảnh và kiểm duyệt nội dung của video", thông cáo nêu.

Công ty Cổ phần Thời trang YODY cho biết, ý thức rất rõ rằng sai sót này là không thể bao biện và gửi lời xin lỗi đến người dân Việt Nam vì đã để xảy ra sai sót nói trên. "Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì đã bất cẩn để xảy ra sự cố này" YODY viết.

Đồng thời cho biết, công ty đã ngay lập tức sửa đổi, điều chỉnh toàn bộ nội dung có liên quan trên các kênh truyền thông của công ty và coi đây là một bài học sâu sắc trong quá trình tương tác với khách hàng.

Công ty cổ phần thời trang YODY tiền thân là Công ty TNHH Hòa Tiến, thành lập ngày 04/03/2017, trụ sở chính tại phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngành nghề hoạt động chính của công ty là bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.

Tại thay đổi vào tháng 10/2022, YODY tăng vốn lên 452 tỷ đồng. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Việt Hòa (SN 1984, có địa chỉ thường trú tại quận Long Biên, Hà Nội).