130 hành khách từ TP.HCM đến Khánh Hòa du xuân

Nhân dịp đầu năm, chuyến bay chở 130 hành khách từ TP.HCM đến sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), nhiều hành khách thích thú khi nhận những bó hoa đầu tiên trong dịp năm mới.

Ngày 12/2, thông tin từ ngành du lịch Khánh Hòa cho biết, chuyến bay của Hãng Vietnam Airlines vừa mang số hiệu VN1340 khởi hành từ TP.HCM và đáp sân bay quốc tế Cam Ranh với số lượng 130 hành khách.

Sau khi hạ cánh, Vietnam Airlines vào bãi đỗ với nghi thức phun vòi rồng, tặng hoa cho 20 hành khách đầu tiên và đồng thời tặng vé máy bay cho những vị khách đầu tiên.

Những vị khách đến Nha trang, Khánh Hòa nhân dịp đầu năm. Ảnh: Lữ Hồ

Ngoài ra còn có màn chào đón hành khách với biểu diễn nghệ thuật múa lân tại sảnh đón khách của nhà ga quốc nội - T1 và tặng quà đầu năm cho các hành khách.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, sự kiện đón chuyến bay “xông đất” đầu năm nhằm tăng cường sự liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các đơn vị hàng không nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch Khánh Hòa.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, tháng 1/2024, tổng lượng khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt 721.500 lượt, tăng 110,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 520.000 lượt, gấp 6 lần so với cùng kỳ.