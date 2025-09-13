2.000 xã thiếu cán bộ am hiểu lĩnh vực quản lý tài sản công

Liên quan đến việc bố trí, sắp xếp tài sản công sau khi tổ chức chính quyền 2 cấp, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, đơn vị đã ba lần báo cáo tại các hội nghị trực tuyến đến tận cấp xã về việc sắp xếp, bố trí tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Quá trình chuẩn bị và triển khai cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các đơn vị cấp tỉnh, cấp xã mới.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi lại thiếu, đặc biệt về trụ sở, phương tiện và thiết bị. Hiện cả nước còn 354 xã chưa được trang bị ô tô; 545 đơn vị có máy móc thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh

Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh nhấn mạnh, hiện nay đã chuyển sang giai đoạn "hậu sắp xếp" – giai đoạn khó khăn nhất, do việc xử lý trụ sở, cơ sở nhà đất gặp nhiều vướng mắc.

Bộ Tài chính đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, chỉ còn việc sửa đổi, bổ sung quy định liên quan tài sản kết cấu hạ tầng. Một thách thức lớn là đội ngũ cán bộ quản lý tài sản công còn thiếu kinh nghiệm, với hơn 2.000 xã chưa có cán bộ am hiểu lĩnh vực này.

Để khắc phục, Cục Quản lý công sản đã tổ chức 16 lớp tập huấn tại 34 tỉnh, thành phố, với hơn 10.000 lượt cán bộ tham gia, đồng thời đăng tải tài liệu giảng dạy trên nền tảng trực tuyến để hỗ trợ địa phương.

Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh đề nghị các địa phương sớm ban hành văn bản phân cấp, kế hoạch sắp xếp và xử lý tài sản công, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý nhằm tránh thất thoát, xuống cấp, nhất là trong mùa mưa bão.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành và quyết tâm từ địa phương, công tác triển khai đang từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo nền tảng để ổn định ngân sách, bảo đảm hoạt động hành chính thông suốt, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện các địa phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn, tác động trực tiếp đến bộ máy hành chính, ngân sách và đời sống nhân dân.

Nhiều vướng mắc từng được nêu tại cuộc họp ngày 26/7 liên quan đến kinh phí, tài chính, ngân sách cho hoạt động của chính quyền cơ sở đến nay đã cơ bản được tháo gỡ. Một số địa phương còn tồn tại về mở tài khoản, bố trí nhân sự kế toán, chính sách thu nhập cho cán bộ, công chức, dự kiến sẽ được giải quyết trong tuần tới.

Riêng nội dung quản lý, sắp xếp, xử lý tài sản công được Thứ trưởng đặc biệt lưu ý, yêu cầu các Sở Tài chính phân công trách nhiệm rõ ràng, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính, tránh lãng phí, thất thoát.