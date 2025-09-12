Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành Thông tư mới về kinh doanh vàng

Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025

Được biết, Nghị định 232 sửa đổi, thay thế một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý kinh doanh vàng có hiệu lực vào ngày 10/10 tới đây. Trong khi đó, Nghị quyết 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có hiệu lực ngay từ ngày 9/9/2025.

Thủ tướng thúc Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành hướng dẫn về Nghị định mới liên quan đến kinh doanh vàng (Ảnh: NT).

Đây là hai chính sách cực kỳ quan trọng cho hai thị trường tài sản vàng và tiền ảo, tài sản mã hoá đã và đang được Chính phủ, Bộ Chính trị quan tâm, yêu cầu xây dựng và kiểm soát, khai thác phát triển lành mạnh.

Điểm qua tình hình kinh tế trong tháng 8 và 8 tháng của năm 2025, Thủ tướng Phạm MInh Chính nhấn mạnh những biến động của kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, tác động trực tiếp đến kinh tế Việt Nam, Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; trong đó phải khai thác tốt hơn dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ cho chính sách tiền tệ.

Trong đó, chính sách tiền tệ cần nghiên cứu ưu tiên cho vấn đề tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát các rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát, dòng tiền phải đi đúng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên.

Liên quan đẩy mạnh phát triển các loại thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa, thị trường xuất nhập khẩu, Thủ tướng chỉ đạo cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phát triển các loại thị trường theo đúng quy luật thị trường.

Về thị trường vốn, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai trung tâm tài chính quốc tế. Phát triển thị trường vàng theo Nghị định 232 của Chính phủ ban hành ngày 26/8/2025; thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán. Hình thành các thị trường mới; triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05 của Chính phủ ban hành ngày 9/9/2025. Thủ tướng giao Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành các hướng dẫn thực hiện Nghị định 232, Nghị quyết 05.

Với thị trường bất động sản, cần tăng nguồn cung, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Với thị trường xuất nhập khẩu, cần ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới thông qua giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng để nâng chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. Đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, vào các lĩnh vực ưu tiên.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc, sớm trình cấp có thẩm quyền để giải phóng nguồn lực tại các dự án này.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương cùng với nỗ lực làm tốt và làm tốt hơn các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công, chỉ đạo, cần bám sát, làm tốt công tác dự báo các rủi ro và tác động từ bên ngoài, có giải pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả cho nền kinh tế.