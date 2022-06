5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 4,19 triệu tấn xăng dầu, tăng 17,8% so với cùng kỳ

Lũy kế 5 tháng/2022, Việt Nam đã nhập khẩu 4,19 triệu tấn xăng dầu các loại, với trị giá là 4,2 tỷ USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 123,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 5/2022 đạt 63,53 tỷ USD, giảm 3,4% tương ứng giảm 2,25 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 30,92 tỷ USD, giảm 7,2% (tương ứng giảm gần 2,4 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu là 32,61 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% (tương ứng tăng 148 triệu USD).

Tính trong 5 tháng/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 306,14 tỷ USD, tăng 16% tương ứng tăng 42,19 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 153,29 tỷ USD, tăng 16,7% (tương ứng tăng 21,93 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 152,86 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 20,26 tỷ USD).

Trong tháng, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu gần 1,7 tỷ USD. Tính trong 5 tháng/2022, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 434 triệu USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng là gần 42,9 tỷ USD, giảm 5,6% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 5 tháng/2022 lên 211,42 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 27,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này là 22,43 tỷ USD, giảm 7,4% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 5 tháng/2022 của doanh nghiệp FDI lên gần 112 tỷ USD, tăng 15% (tương ứng tăng 14,59 tỷ USD) so với 5 tháng/2021 và chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2022 là 20,47 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 5 tháng/2022 đạt 99,42 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 13,35 tỷ USD) so với 5 tháng/2021, chiếm 65% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2022 đạt thặng dư 1,96 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 5 tháng/2022 lên mức thặng dư 12,57 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hóa giảm 7,2%

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2022 là 30,92 tỷ USD, giảm 7,2% so với tháng trước. Quy mô hàng hóa xuất khẩu của nước ta trong tháng giảm gần 2,4 tỷ USD đến từ các nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,67 tỷ USD; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 213 triệu USD, sắt thép các loại giảm 207 triệu USD…

Tính trong 5 tháng/2022, tổng trị giá xuất khẩu đạt 153,29 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng 21,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,02 tỷ USD; hàng dệt may tăng 2,73 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 2,71 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 2,52 tỷ USD; hàng thủy sản 1,43 tỷ USD; giày dép các loại tăng 1,02 tỷ USD … so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường xuất nhập khẩu:

Trong 5 tháng/2022, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 198,63 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,9%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ: 64,78 tỷ USD, tăng 18,4%; châu Âu: 32,39 tỷ USD, tăng 9,8%; châu Đại Dương: 7,03 tỷ USD, tăng 29,9% và châu Phi: 3,3 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% so với 5 tháng/2021.

Nhập khẩu hàng hóa tăng 15,3%

Nhập khẩu hàng hóa trong tháng 5/2022 là 32,62 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% về số tương đối và tăng 148 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Trong đó có một số nhóm hàng tăng như: sắt thép các loại tăng 367 triệu USD, ngô tăng 211 triệu USD, thức ăn gia súc & nguyên liệu tăng 211 triệu USD…

Bên cạnh đó có một số nhóm hàng giảm như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 593 triệu USD; dầu thô giảm 449 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện giảm 378 triệu USD... so với tháng trước.

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 5 tháng/2022 đạt 152,86 tỷ USD, tăng 15,3%, tương ứng tăng 20,26 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tăng mạnh nhất ở các nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 8,25 tỷ USD; xăng dầu các loại tăng 2,32 tỷ USD; than đá tăng 1,68 tỷ USD; điện thoại các loại & linh kiện tăng 1,24 tỷ USD…

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 5 tháng/2021 và 5 tháng/2022

Nguồn: Tổng cục Hải quan

5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 4,19 triệu tấn xăng dầu, tăng 17,8%

Trong tháng 5/2022, lượng nhập khẩu xăng dầu là 767 nghìn tấn với trị giá là 890 triệu USD, giảm 2,9% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với tháng trước.

Lũy kế 5 tháng/2022, Việt Nam đã nhập khẩu 4,19 triệu tấn xăng dầu các loại, với trị giá là 4,2 tỷ USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 123,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước

Lượng xăng dầu các loại nhập khẩu về Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 5/2022, so sánh với cùng kỳ năm 2021

Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong 5 tháng/2022 tăng ở thị trường Hàn Quốc và Brunei nhưng giảm ở thị trường Malaixia, Thái Lan và Singapo. Cụ thể, nhập khẩu từ Hàn Quốc là 1,74 triệu tấn, tăng 107,3%; Brunây là 329 nghìn tấn, tăng 201%; trong khi đó nhập khẩu từ Malaixia là 701 nghìn tấn, giảm 45,5%; Singapore là 567 nghìn tấn, giảm 9,7%; Thái Lan là 419 nghìn tấn, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước.