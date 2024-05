5 tháng tổng thu từ khách du lịch Khánh Hòa đạt gần 20.000 tỷ đồng

Ước tính 5 tháng đầu năm 2024 tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 3,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 70% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt, tăng 290% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 150% lần so với cùng kỳ.

Du khách tham quan, tắm biển tại Nha Trang trong dịp lễ. Ảnh: Công Tâm

Tính trong tháng 5/2024, toàn tỉnh đã đón 830.000 lượt khách lưu trú, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 400.000 lượt, tăng 170% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 430.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.200,5 tỷ đồng.

Được biết, ngành du lịch Khánh Hòa hướng tới năm 2024 đạt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt hơn 40.100 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023 đều vượt kế hoạch đề ra, chiều hướng tăng trưởng khá tốt, với tổng số lượt khách lưu trú ước đạt 7,2 triệu lượt khách, tăng 182% so với cùng kỳ (vượt 80% so với kế hoạch).