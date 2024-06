Trong 6 tháng đầu năm tổng thu du lịch Khánh Hòa ước đạt hơn 26.072 tỷ đồng. Hiện nay, du khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia,...rất thích tham quan ở Khánh Hòa.

Ngày 25/6, thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đã đón gần 5,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 88% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 2,4 triệu lượt khách, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia… là những thị trường khách quốc tế hàng đầu của du lịch Khánh Hòa. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 26.072 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ.

Các du khách tham quan Hòn Bà. Ảnh: Phương Thảo

Tính trong tháng 6/2024, tỉnh Khánh Hòa đã đón 1,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 370.000 lượt, tăng 54% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt hơn 930.000 lượt khách, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 6.053 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2024, Khánh Hòa tổ chức rất nhiều sự kiện, hoạt động nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu thương hiệu, dịch vụ sản phẩm, văn hóa, ẩm thực đặc trưng đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.