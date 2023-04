ABBank lên kế hoạch lợi nhuận tăng tới 68%, trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu 10%

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank - UPCOM: ABB) vừa thông báo lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và công bố tài liệu họp ĐHCĐ. Theo đó, ĐHCĐ thường niên năm nay của ABBank sẽ được tổ chức vào ngày 28/4 thay vì ngày 25/4 như đã thông báo trước đó.

ABBank dự trình kế hoạch lãi tăng trưởng mạnh tới 68%

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank - UPCOM: ABB) nhận định GDP năm 2023 dự kiến đạt 6,5%; CPI đạt 4,5%. Dự đoán tăng trưởng tín dụng 2023 đạt ở mức loanh quanh 13% (gấp 2 lần dự kiến tăng trưởng GDP theo số liệu thống kê từ 2015 đến 2021 loại trừ 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid).

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chính vì vậy, ABBank đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 68% so với năm 2022, đạt 2.826 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 5%, đạt 136,816 tỷ đồng. Huy động thị trường 1 tăng 2%, đạt 93.508 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) ước đạt 97.382 tỷ đồng, tăng 10%. Room tín dụng sẽ được thay đổi từng thời kỳ theo sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Nhìn lại năm 2022, trong năm, ABBank trích ra gần 777 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, do đó Ngân hàng chỉ thu về hơn 1.702 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 13% so với năm trước. So với kế hoạch đã được thông qua hồi đầu năm, Ngân hàng mới chỉ thực hiện được 55% kế hoạch lợi nhuận.

ABBank quyết định chi hơn 940 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, lợi nhuận sau thuế là 1.353 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 2% cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Sau khi trích lập các quỹ cộng lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối là gần 2.483 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022 là gần 940,95 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi chia cổ tức là gần 1.542 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/4, giá cổ phiếu ABB tăng 3,75% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 8.300 đồng/ cổ phiếu.