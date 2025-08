VietinBank lãi tăng 46% gần 19.000 tỷ đồng sau 6 tháng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank; HoSE: CTG) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2025. Theo đó, thu nhập lãi thuần của VietinBank đạt 15.843 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Mảng kinh doanh ngoài lãi ghi nhận 5.074 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mảng kinh doanh khác ghi nhận 2.173 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Mảng chứng khoán kinh doanh đem về khoản lãi 213 tỷ đồng, gấp hơn 8,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Mảng chứng khoán đầu tư cũng đóng góp 31 tỷ đồng trong cơ cấu lợi nhuận của Vietcombank, trong khi cùng kỳ lỗ 34 tỷ đồng.

Trích báo cáo tài chính hợp nhất quý II của VietinBank.

Ở diễn biến ngược lại, mảng hoạt động dịch vụ và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần ghi nhận lợi nhuận giảm hai con số trong quý II, tương ứng tỷ lệ 24% và 23%; ghi nhận lần lượt 1.434 tỷ đồng và 117 tỷ đồng. Ngoài ra, mảng kinh doanh ngoại hối cũng giảm 7%, đạt 1.106 tỷ trong kỳ này.

Như vậy, quý II, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 6,5% so với cùng kỳ, trong khi đó tổng chi phí hoạt động lại tăng 15,2%. Do đó lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng 3,5%, đạt 15.070 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của VietinBank đi lên chủ yếu do tăng chi cho nhân viên.

Tuy nhiên, với việc giảm 62% chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kỳ, giúp cho VietinBank vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tới hơn 79% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.097 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ở mức 9.752 tỷ đồng, tăng 80%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng thu về khoản lãi trước thuế 18.920 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết quý II, tổng tài sản của ngân hàng VietinBank đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng vào cuối quý II, tăng 9,4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng thêm 10,3%, đạt số dư gần 1,9 triệu tỷ đồng.Tiền gửi khách hàng tăng 7,1% so với đầu năm, đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, số dư nợ xấu của VietinBank tăng 16,2%, lên mức 24.813 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,24% lên 1,31%.

Tính đến cuối quý II, VietinBank có 24.914 nhân viên, tăng 183 người so với đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, trung bình chi phí cho mỗi nhân viên là 43,7 triệu đồng/tháng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước