Agribank miền Trung phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng bàn giao nhà đại đoàn kết

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2025” và công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Thái Thị Bông (trú tại 56/12 Trần Bình Trọng, phường Hải Châu). Ảnh: T.H.

Công trình nhà đại đoàn kết của bà Thái Thị Bông (trú tại 56/12 đường Trần Bình Trọng, phường Hải Châu) được Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tài trợ chính.

Qua hoạt động thiết thực này, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của Agribank trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các gia đình chính sách và trẻ em yếu thế trên địa bàn.

Niềm vui của vợ chồng bà Thái Thị Bông khi có ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, ông Đặng Văn Hùng - Trưởng phòng hành chính - Quản trị, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung gửi lời chúc mừng đến hộ bà Thái Thị Bông và bày tỏ niềm vui khi được cùng địa phương chung tay góp phần xóa nhà tạm, cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo, qua đó lan tỏa hình ảnh Agribank – Ngân hàng vì cộng đồng.

Hoạt động bàn giao nhà đại đoàn kết là minh chứng cụ thể cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và cam kết của Agribank trong việc đồng hành cùng chính quyền và nhân dân cả nước thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, nghĩa tình, hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.