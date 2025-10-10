Nhịp sống miền Trung

Agribank miền Trung phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng bàn giao nhà đại đoàn kết

+ aA -
Trần Hậu
10/10/2025 12:31 GMT +7
Ngày 10/10, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Thái Thị Bông và ông Võ Ngọc Xuân là con Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Chua, trú tại tổ 16A, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2025” và công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Thái Thị Bông (trú tại 56/12 Trần Bình Trọng, phường Hải Châu). Ảnh: T.H.

Công trình nhà đại đoàn kết của bà Thái Thị Bông (trú tại 56/12 đường Trần Bình Trọng, phường Hải Châu) được Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tài trợ chính.

Qua hoạt động thiết thực này, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của Agribank trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các gia đình chính sách và trẻ em yếu thế trên địa bàn.

Niềm vui của vợ chồng bà Thái Thị Bông khi có ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, ông Đặng Văn Hùng - Trưởng phòng hành chính - Quản trị, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung gửi lời chúc mừng đến hộ bà Thái Thị Bông và bày tỏ niềm vui khi được cùng địa phương chung tay góp phần xóa nhà tạm, cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo, qua đó lan tỏa hình ảnh Agribank – Ngân hàng vì cộng đồng.

Hoạt động bàn giao nhà đại đoàn kết là minh chứng cụ thể cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và cam kết của Agribank trong việc đồng hành cùng chính quyền và nhân dân cả nước thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, nghĩa tình, hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham khảo thêm
Người dân Hà Nội được hỗ trợ làm dịch vụ công ngay tại Agribank

Người dân Hà Nội được hỗ trợ làm dịch vụ công ngay tại Agribank

Agribank tài trợ vốn chủ đầu tư và người vay mua nhà, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Agribank tài trợ vốn chủ đầu tư và người vay mua nhà, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Agribank đẩy mạnh sắp xếp tổ chức mạng lưới theo hướng tăng cường dư địa cho phát triển “Tam nông”

Agribank đẩy mạnh sắp xếp tổ chức mạng lưới theo hướng tăng cường dư địa cho phát triển “Tam nông”

Chính thức triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện trường Đại học Trà Vinh qua Agribank

Chính thức triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện trường Đại học Trà Vinh qua Agribank

Tags:

Cùng chuyên mục

Sở Xây dựng Quảng Ngãi khuyến khích doanh nghiệp hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đóng mới phương tiện

Sở Xây dựng Quảng Ngãi khuyến khích doanh nghiệp hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đóng mới phương tiện

Quảng Ngãi: Dấu ấn chuyển đổi số trong dịch vụ công và y tế điện tử

Quảng Ngãi: Dấu ấn chuyển đổi số trong dịch vụ công và y tế điện tử

Chuyển đổi mô hình hoạt động Quỹ Phát triển đất thành phố Huế, vốn điều lệ 360 tỷ đồng

Chuyển đổi mô hình hoạt động Quỹ Phát triển đất thành phố Huế, vốn điều lệ 360 tỷ đồng

Chủ tịch Quảng Ngãi “chốt” thời gian khởi công xây trường nội trú liên cấp các xã vùng biên giới

Chủ tịch Quảng Ngãi “chốt” thời gian khởi công xây trường nội trú liên cấp các xã vùng biên giới

Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng hướng về đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ

Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng hướng về đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ

Đà Nẵng: Mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là điểm tựa, giúp lao động có lương gần 10 triệu đồng/tháng

Đà Nẵng: Mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là điểm tựa, giúp lao động có lương gần 10 triệu đồng/tháng

Cùng chuyên mục

Sở Xây dựng Quảng Ngãi khuyến khích doanh nghiệp hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đóng mới phương tiện

Sở Xây dựng Quảng Ngãi khuyến khích doanh nghiệp hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đóng mới phương tiện

Quảng Ngãi: Dấu ấn chuyển đổi số trong dịch vụ công và y tế điện tử

Quảng Ngãi: Dấu ấn chuyển đổi số trong dịch vụ công và y tế điện tử

Chuyển đổi mô hình hoạt động Quỹ Phát triển đất thành phố Huế, vốn điều lệ 360 tỷ đồng

Chuyển đổi mô hình hoạt động Quỹ Phát triển đất thành phố Huế, vốn điều lệ 360 tỷ đồng

Chủ tịch Quảng Ngãi “chốt” thời gian khởi công xây trường nội trú liên cấp các xã vùng biên giới

Chủ tịch Quảng Ngãi “chốt” thời gian khởi công xây trường nội trú liên cấp các xã vùng biên giới