Agribank Quảng Nam mang Xuân yêu thương đến với hội viên nông dân nghèo, khó khăn

Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam (Agribank Quảng Nam) vừa phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức thăm, và trao 200 suất quà Tết cho hội viên nông dân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Ông Lê Đức Quang – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam cho biết: Thời gian qua, phát huy truyền thống "Ngân hàng vì cộng đồng" Agribank Quảng Nam đã cùng với các cấp Hội, các tổ chức xã hội tỉnh Quảng Nam luôn đồng hành, sẻ chia mang đến những suất quà ý nghĩa trong những dịp lễ, Tết với mong muốn mang đến một mùa Xuân ấm áp, một cái Tết đủ đầy cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Agribank Quảng Nam trao quà Tết cho hội viên nông dân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My. Ảnh: Việt Hà.



Trong những năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ hiệu quả, Agribank Quảng Nam luôn tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội với địa phương và cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội.



Năm 2021, tổng số tiền Agribank Quảng Nam dành cho công tác an sinh xã hội là hơn 8 tỷ đồng, được trích từ Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội của ngân hàng và do cán bộ, công nhân viên, người lao động Agribank Quảng Nam đóng góp, nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Với mong muốn phần nào hỗ trợ, động viên cho các hội viên nông dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lê Đức Quang - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến hội viên nông dân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Việt Hà.

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, hỗ trợ của Agribank nói chung và Agribank Quảng Nam nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời, ông mong muốn trong thời gian tới, Agribank tiếp tục tạo điều kiện để cho các hội viên nông dân được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.



Trong 2 ngày 18-19/1, Agribank Quảng Nam đã trao 200 suất quà Tết cho hội viên nông dân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Việt Hà.

"Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nên khi nhận được những suất quà từ Agriank Quảng Nam, bà con rất vui mừng và xúc động. Những suất quà này không chỉ giúp bà con có thêm điều kiện để đón Tết mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn cho từng hội viên nông dân…", ông Út chia sẻ.



Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 và trong thời gian tới, Agribank Quảng Nam sẽ tiếp tục tài trợ các chương trình an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo với tổng số tiền lên đến 500 triệu đồng tại các địa bàn huyện Núi Thành, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Đông Giang, Đại Lộc, Quế Sơn, Nam Giang, thị xã Điện Bàn và TP.Tam Kỳ, Hội An.