Agribank tiếp tục hành trình chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ ở Huế

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ

Tại thành phố Huế, Agribank đã hỗ trợ 20 xã/phường bị ngập sâu, mỗi địa phương 50 triệu đồng; đồng thời trao tặng 1 tỷ đồng cho các trường học, trung tâm y tế và một số đơn vị bị thiệt hại nặng nhằm góp phần sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Trần Hữu Trinh - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung phát biểu tại buổi trao hỗ trợ an sinh cho người dân vùng lũ tại Huế. Ảnh: T.H.

Bên cạnh đó, đoàn công tác Agribank đã trực tiếp đến thăm và trao quà hỗ trợ tại các xã Quảng Điền, xã Đan Điền, phường Dương Nỗ và Trường Đại học Khoa học Huế – nơi cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong các đợt lũ vừa qua.

Đoàn công tác Agribank đã lội nước vào tận nơi trao hỗ trợ cho Trường THCS Ngô Thế Lân (xã Quảng Điền, thành phố Huế). Ảnh: T.H.

Với tổng mức tài trợ an sinh xã hội tại thành phố Huế là 2 tỷ đồng, Agribank mong muốn được chung tay cùng thành phố Huế vượt qua khó khăn, hồi phục bền vững, đúng với tinh thần “ngân hàng vì cộng đồng”.

Ông Trần Hữu Trinh - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết: Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp tại các khu miền Trung, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao, kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Một số hình ảnh của đoàn Agribank trao hỗ trợ an sinh người dân tại Huế. Ảnh: T.H.

Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Agribank đã chủ động trích 7 tỷ đồng từ quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ kịp thời các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Cụ thể, Agribank phân bổ nguồn hỗ trợ cho thành phố Huế 2 tỷ đồng, thành phố Đà Nẵng 4 tỷ đồng và Quảng Ngãi 1 tỷ đồng.

Ngay trong những ngày mưa lũ, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cùng các Chi nhánh trực thuộc trên địa bàn Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã trực tiếp tổ chức các đoàn công tác đến những xã/phường bị ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề để trao tặng tiền mặt và nhu yếu phẩm nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt. Nhiều điểm trường học, trạm y tế, hộ gia đình bị cô lập đã nhận được hỗ trợ kịp thời, thể hiện tinh thần sẻ chia sâu sắc của tập thể cán bộ, nhân viên Agribank.

Áp dụng các chính sách ưu đãi

Ông Trinh cho biết thêm, không chỉ dừng lại ở các hoạt động cứu trợ, Agribank còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tín dụng nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ban lãnh đạo Agribank đã chỉ đạo các chi nhánh tại khu vực miền Trung nhanh chóng thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng, hộ sản xuất, cũng như đời sống của cán bộ, người lao động.

Trước đó, Đoàn công tác do Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng dẫn đầu tới thăm hỏi, động viên khách hàng của Agribank bị thiệt hại do mưa lũ tại khu vực miền Trung. Ảnh: T.H.

Trên cơ sở đó, Agribank sẽ áp dụng các chính sách giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ hoặc xem xét cho vay bổ sung vốn lưu động giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Công đoàn Agribank cũng triển khai các chương trình nội bộ nhằm hỗ trợ cán bộ, nhân viên trong vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình an sinh tại các tỉnh khu vực miền Trung thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm xã hội và tấm lòng nhân ái của Agribank, ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn).

Được biết, từ khi thành lập đến nay, Agribank luôn là một trong những đơn vị tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước. Trước đó, ngân hàng Agribank đã ủng hộ Nghệ An 5 tỷ đồng bão số 10, hỗ trợ Thái Nguyên 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, trao tặng Bắc Ninh 1 tỷ đồng giúp người dân vùng ngập nặng, hỗ trợ Lạng Sơn 300 triệu đồng cùng nhiều hoạt động quyên góp nội bộ và trao tặng nhu yếu phẩm trực tiếp tới các vùng bị ảnh hưởng.

Đoàn công tác Agribank đã đến thăm và tặng quà cho Trường Đại học Khoa học Huế, trường đại học bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: T.H.

Những hành động kịp thời, thiết thực và nhân văn của Agribank đã góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” của người Việt Nam. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp hàng nghìn hộ dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn, mà còn củng cố thêm niềm tin của xã hội vào Agribank – một ngân hàng vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Trước đó, trong 2 ngày, từ ngày 4/11- 5/11/2025, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các chi nhánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế, kịp thời nắm bắt tình hình thiệt hại do bão lũ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cán bộ, người lao động, khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ.