Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp với Agribank khu vực miền Trung

Trần Hậu
22/10/2025 17:57 GMT +7
Ngày 22/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng với Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng; Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng với Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung (Agribank khu vực miền Trung).

Tham dự lễ ký kết có ông Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng; ông Trần Huy Đức - Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng; ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung. Ngoài ra, còn có các ông/bà lãnh đạo, cán bộ của 3 đơn vị cùng tham dự buổi lễ ký kết quy chế phối hợp.

Ông Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: T.H.

Theo đó, Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng với Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao.

Đây là sự kiện có nhiều ý nghĩa đặc biệt thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và mối quan hệ của Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng và Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng nhấn mạnh, việc ký kết giữa Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng với Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng; Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng với Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan cần tăng cường phối hợp, trao đổi để giải quyết công việc đúng trình tự pháp lý, đúng pháp luật và đạt kết quả cao.

Lễ ký kết giữa Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng với Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung. Ảnh: T.H.
Lễ ký kết giữa Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng với Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết: Agribank là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước, là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam. Qua nhiều giai đoạn hoạt động, có thể nói Agribank nói chung, các đơn vị thuộc Agribank nói riêng trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ về nhiều mặt nhất là trong lĩnh vực tuyên truyền phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý.

Quang cảnh buổi lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: T.H.

Chúng tôi luôn nhận thức cao ý nghĩa về trách nhiệm xã hội và tình cảm đặc biệt mà Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, cùng Viện kiểm sát, Tòa án các cấp trong khu vực đã dành cho chúng tôi.

Lãnh đạo và cán bộ 3 đơn vị chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: T.H.

Lễ ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng vào việc xây dựng và bảo đảm môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động của các Chi nhánh, đơn vị Agribank trong khu vực nói riêng.

