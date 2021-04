Kinh tế Ấn Độ được dự báo sẽ giảm tốc trong quý hiện tại khi làn sóng dịch bệnh tiếp theo càn quét quốc gia Nam Á.

Hôm 27/4, Ấn Độ ghi nhận thêm 323.144 trường hợp nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trùng của nước này lên hơn 17,6 triệu.

Bà Sonal Varma, nhà kinh tế trưởng Ấn Độ tại Nomura dự báo Ấn Độ có thể chứng kiến tăng trưởng GDP giảm tốc 1,5% trong quý hiện tại, tức quý bắt đầu năm tài chính 2021 của Ấn Độ so với quý liền trước.

Dự báo được đưa ra vào thời điểm chính quyền New Delhi buộc phải thực hiện những đợt đóng cửa hoặc lệnh giới nghiêm mới ở một số bang khi các trường hợp nhiễm mới mỗi ngày duy trì ở ngưỡng kỷ lục hơn 300.000. “Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất trong tháng Tư và cả tháng Năm” - bà Sonal Varma nhận định.

Ấn Độ có triển vọng tăng trưởng hai con số bất chấp cơn sóng thần đại dịch

Tuy nhiên, so với quý đầu tiên của năm tài chính 2020, tức cùng kỳ năm ngoái, Ấn Độ có thể ghi nhận tăng trưởng GDP lên tới 25% trong quý này. Bởi cùng kỳ năm ngoái, GDP Ấn Độ giảm tốc gần 24% khi chính quyền Thủ tướng Narendra Modi thực hiện phong tỏa quốc gia nghiêm ngặt để ngăn chặn sự bùng phát, lây lan dịch bệnh.

Tương tự như bà Varma, Radhika Rao, một nhà kinh tế học tại DBS, cũng dự báo GDP Ấn Độ ghi nhận mức giảm so với quý trước, nhưng các con số “khá khả quan” so với cùng kỳ năm ngoái. “Mức tăng tự nhiên trong khoảng 20-23%” là đáng kỳ vọng, bà Rao cho hay.

Vẫn kỳ vọng kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 2 con số trong năm

Bà Varma nói thêm, không nên đánh giá chung sự giảm tốc GDP trong quý hiện tại với tăng trưởng GDP Ấn Độ trong cả năm nay. Cho đến nay, Nomura đã cắt giảm dự báo tăng trưởng Ấn Độ năm nay khoảng 1%. “Có một rủi ro rằng mức giảm sẽ còn tăng thêm khi các đợt phong tỏa mà chúng ta đang chứng kiến ở khắp các bang kéo dài. Nhưng chúng tôi vẫn lạc quan rằng Ấn Độ có thể đạt được mức tăng trưởng hai con số”.

Bà Radhika Rao từ DBS cũng đồng quan điểm: “Chúng tôi vẫn kỳ vọng vào mức tăng trưởng hai con số. DBS dự báo nền kinh tế Ấn Độ có thể đạt mức tăng trưởng 10,5% cho cả năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022”.

“Tất nhiên, tôi có thể phải giảm dự báo này xuống 0,5% hoặc 1% trong những tuần tới, tùy thuộc vào mức độ kéo dài của các hạn chế”.

Cả hai nhà kinh tế đều đồng quan điểm rằng nền kinh tế Ấn Độ có động lực và triển vọng phục hồi nhanh chóng, nhất là trong quý tiếp theo.

“Những gì diễn ra trong năm ngoái đã cho thấy một khi các ca nhiễm mới bắt đầu đạt đỉnh và giảm dần, hoạt động kinh tế chắc chắn có xu hướng hồi phục nhanh khi nhu cầu và các khoản tiết kiệm chi tiêu bấy lâu nay bị dồn nén” - bà Varma cho hay.

“Chúng tôi có đủ bằng chứng rằng các nhà máy ở bang Maharashtra có thể hoạt động 100% công suất bất chấp sự cố ngừng hoạt động”. Maharashtra là tâm chấn của làn sóng dịch bệnh thứ hai đang hoành hành ở Ấn Độ và cũng là bang có kinh đô tài chính Mumbai.

So với làn sóng bùng dịch đầu tiên, kế hoạch phong tỏa và hạn chế kiểm dịch lần này được New Delhi thực hiện một cách cụ thể hóa mục tiêu hơn rất nhiều so với làn sóng lây nhiễm đầu tiên.

Ấn Độ cũng đang lên kế hoạch tăng cường tiêm chủng quy mô toàn quốc ngay sau tháng 6.