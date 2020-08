Ảnh hưởng Covid-19: Thu ngân sách TP.Hạ Long giảm sâu

Năm 2020, TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) được bố trí vốn xây dựng cơ bản trên 4.200 tỷ đồng, nhưng tính đến 7/8/2020, giải ngân vốn đạt gần 1.600 tỷ đồng, bằng 33,7% kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng KT-XH của TP.Hạ Long đạt mức 5,8%, cao hơn 0,1% so với bình quân chung của Quảng NInh; hoàn thành chi trả hỗ trợ cho gần 10.000 người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm, giải quyết thấu đáo...

Đáng chú ý, từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 7/2020, khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trong nước, TP.Hạ Long là địa phương đi đầu trong Quảng Ninh khôi phục tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ, du lịch nói riêng cũng như các ngành, lĩnh vực kinh tế nói chung. Qua đó, đóng góp rất lớn vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Ảnh hưởng Covid-19, thu từ phí tham quan vịnh Hạ Long đạt rất thấp, trên 176 tỷ đồng, chỉ bằng 13,3% kế hoạch năm.

Theo báo cáo của lãnh đạo TP.Hạ Long, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến số thu ngân sách địa phương.

Đến ngày 7/8, TP.Hạ Long thu ngân sách đạt trên 2.200 tỷ đồng, bằng gần 40% dự toán tỉnh giao năm 2020, hụt 20,5% tiến độ kế hoạch, số tuyệt đối hụt trên 1.100 tỷ đồng.

Một trong những chỉ tiêu có tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách của thành phố là thu từ phí tham quan vịnh Hạ Long đạt rất thấp, trên 176 tỷ đồng, chỉ bằng 13,3% kế hoạch năm. Về số lượng dự án hoàn thành đấu giá, đấu thầu rất hạn chế, nên đã ảnh hưởng đến số thu ngân sách của thành phố.

Công trình cầu Cửa Lục I được khởi công năm 2020.

TP.Hạ Long là địa phương tự cân đối ngân sách. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến tiến độ thu ngân sách của thành phố chậm so với kế hoạch, do đó nguồn lực dành cho chi đầu tư chưa có để giải ngân. Trong giải ngân vốn xây dựng cơ bản, năm 2020, TP.Hạ Long được bố trí vốn trên 4.200 tỷ đồng, nhưng tính đến 7/8/2020, giải ngân vốn đạt gần 1.600 tỷ đồng, bằng 33,7% kế hoạch năm.

Trên cơ sở những khó khăn, kiến nghị của TP.Hạ Long, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo các ngành: GT-VT, KH-ĐT, Thuế, Tài chính,… trả lời, làm rõ về những vướng mắc của địa phương. Các sở, ngành không né tránh trách nhiệm và phải đưa ra phương án giải quyết cụ thể cho địa phương.

"Đối với chỉ tiêu về số thu ngân sách, TP.Hạ Long là địa bàn trọng điểm thực hiện số thu ngân sách nội địa, chiếm gần 50% tổng cơ cấu thu nội địa các địa phương trong tỉnh. Do đó, số thu thực hiện của thành phố có ý nghĩa rất quan trọng đối với thực hiện số thu nội địa của tỉnh, cũng như đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Mục tiêu của tỉnh đặt ra là không để TP.Hạ Long "thủng" mục tiêu thu ngân sách theo kế hoạch tỉnh giao đầu năm. Theo đó, cần tập trung vào các biện pháp bù hụt thu cho TP.Hạ Long từ các khoản hụt thu thuế, phí, tăng thu tiền sử dụng đất", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo.

Dự án đường bao biển Trần Quốc Nghiễn và bãi tắm công cộng trên địa bàn TP.Hạ Long dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Tháo gỡ khó khăn cho TP.Hạ Long để thực hiện đấu giá thu quyền sử dụng đất, thu hút các nhà đầu tư vào thực hiện dự án. Có giải pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án tồn đọng, chưa triển khai do chủ đầu tư chây ì, thiếu năng lực. Đồng thời, cần tăng cường công tác GPMB để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành cùng ngồi với TP.Hạ Long tháo gỡ cụ thể từng thủ tục, những khó khăn vướng mắc từng dự án của các nhà đầu tư liên quan đến sử dụng đất, để thúc đẩy thu hút đầu tư, giải phóng nguồn lực đất đai, đầu tư. Đây là một trong những giải pháp chính bù thu không chỉ cho TP.Hạ Long mà cho tỉnh Quảng Ninh.

Về chi ngân sách, TP.Hạ Long phải giữ vững, tự cân đối, đảm bảo nguyên tắc "có thu thì mới có chi", tỉnh không cấp bù hụt thu. Thành phố cần cơ cấu lại các khoản chi, có phương án tạm dừng những công trình, dự án dự kiến mới khởi công mà có liên quan lấy nguồn từ số thu vịnh; rà soát 148 dự án giải ngân dưới 10%, xác định rõ nguồn vốn chi đầu tư, nếu từ tiền sử dụng đất cần bám sát tiến độ thu để đảm bảo có nguồn chi, không vượt chi; chú ý phần đối ứng ODA đối với các dự án. Cùng với đó, cần thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, Hạ Long cần tập trung tháo gỡ GPMB các dự án, nhất là đối với 7 dự án trọng điểm của tỉnh đi qua địa bàn, không thay đổi mốc thời gian, tiến độ hoàn thành dự án. Ưu tiên, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, có tâm huyết đầu tư.