Năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên kinh tế TP Đà Nẵng bị bao phủ bởi nhiều gam màu tối, hàng loạt các chỉ tiêu kinh tế không đạt theo kế hoạch.

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, thành phố chịu tác động bởi 2 đợt dịch Covid-19 nên kinh tế thành phố năm 2020 không thể duy trì được mức tăng như những năm trước, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng sụt giảm và có mức tăng trưởng khá thấp.

Năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Đà Nẵng không đạt. Ảnh: Trần Hậu.

Theo UBND TP Đà Nẵng, quy mô GRDP năm 2020 ước đạt 101.233 tỷ đồng (năm 2019 đạt 110.792); GRDP bình quân đầu người ước đạt 87,16 triệu đồng (3.678 USD) giảm 10,2% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng “Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp” với tỷ trọng các khu vực năm 2020 ước đạt: Dịch vụ 65,1%; công nghiệp - xây dựng 22,3%; nông nghiệp 2,2%; thuế sản phẩm 10,4%.



Đà Nẵng có 8/11 chỉ tiêu kinh tế không đạt như kế hoạch. Ảnh: Trần Hậu.

Đến cuối năm 2020, Đà Nẵng có 8/11 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch, cụ thể : Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước giảm 9,26% so với năm 2019; giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước giảm 8%; giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng ước giảm 10,5%; giá trị gia tăng khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản ước tăng 2,6%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước giảm 13,1%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 21.742 tỷ đồng, giảm 29,7% so với dự toán HĐND thành phố giao.



Cùng với đó, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 25.122 tỷ đồng, giảm 7,5%; tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm đạt khoảng 2,9%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,05‰; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm (chuẩn mới đa chiều) còn 2,04%; gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.