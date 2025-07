Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng: Nông thôn mới phải thực chất để nâng cao đời sống người dân

Ngày 8/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã có buổi làm việc với xã Nam Trà My về tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp và Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết: Thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, đến nay cơ bản xã đã ổn định bộ máy hành chính. Công tác sắp xếp, bố trí vị trí việc làm đối với đội ngũ cán bộ, công chức xã đã hoàn thành.

Trên cơ sở hướng dẫn của các ngành, cơ quan cấp trên, UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công căn cứ các văn bản, tài liệu hướng dẫn khẩn trương vận hành các hệ thống thông suốt, thường xuyên, liên tục để tiếp nhận và giải quyết các TTHC của người dân, doanh nghiệp đảm bảo thời gian, quy trình. Chỉ đạo việc cập nhật và công khai TTHC đến nay đã đạt 4 tiêu chí theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiểm tra hoạt động tại Trung tâm hành chính công xã Nam Trà My

Trong 7 ngày hoạt đầu tiên (ngày 1 đến 7/7) Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 21 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó đã trả kết quả 15 hồ sơ (chủ yếu chứng thực bản sao), đang giải quyết 6 hồ sơ nhưng chưa đảm bảo thủ tục thuộc các lĩnh vực đất đai và đăng ký kinh doanh.

UBND xã cũng đã phối hợp với Sở khoa học Công nghệ thành phố, các trung tâm điều hành IT của thành phố để hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức có liên quan triển khai, vận hành các hệ thống đảm bảo theo yêu cầu và đạt chất lượng; Hệ thống họp trực tuyến được kết nối xuyên suốt, đường truyền tương đối ổn định.

Chủ tịch UBND xã Nam Trà My Trần Văn Mẫn báo cáo với đoàn lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng về các mục tiêu mới hoạt động

Đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM, ông Trần Văn Mẫn cho biết, tổng vốn bố trí trong năm 2025 hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 1,1 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 1,4 tỷ đồng. Đến 30/6, xã đã thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ 76,6%.

Qua rà soát đánh giá, xã Nam Trà My chưa đạt chuẩn xã NTM. Năm 2020, thôn 1 và thôn 2 xã Trà Mai được Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My cũ công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, 2 thôn này đạt 9/10 tiêu chí (rớt Tiêu chí số 5: Thu nhập và hộ nghèo đa chiều).

Xã Nam Trà My đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Đảm bảo 100% (07/07) thôn trên địa bàn xã đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2026-2030.

“Bước đầu vận hành chính quyền 2 cấp có nhiều nội dung mới được triển khai thực hiện, trong khi yêu cầu công việc ngày càng cao, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cũng như sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng về hướng dẫn, quy định thực hiện.

Khối lượng công việc phát sinh lớn, nhiều quy định mới và nhiều văn bản chỉ đạo, gây khó khăn nhất định trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tại cơ sở. Trong khi đó, cán bộ, công chức, viên chức không có chuyên môn về công nghệ thông tin nên việc tiếp cận nhanh và ứng dụng linh hoạt các hệ thống thông tin để phục vụ cho công tác chuyên môn còn hạn chế.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành Chính công hầu hết đã cũ, cần tiếp tục được đầu tư, bổ sung để đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân trong tình hình mới…”, ông Trần Văn Mẫn cho biết.

Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, Nông thôn mới phải thực chất để nâng cao đời sống người dân

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, Nam Trà My là một trong những xã có điều kiện thuận lợi so với các xã khác của huyện Nam Trà My cũ.

“Đề nghị đội ngũ cán bộ, lãnh đạo xã nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ được giao; đảm bảo thông suốt đối với hoạt động của chính quyền mới, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn xã.

Trong đó, sớm ban hành quy chế làm việc, cơ chế phối hợp; các phòng, ban đi vào ổn định ngay”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu.

Chia sẻ với địa phương về việc thiếu cán bộ CNTT, giáo viên, ông Trần Nam Hưng đề nghị xã sớm rà soát, có danh sách gửi về Sở, Ban, ngành liên quan để có phương án tham mưu UBND thành phố từng bước giải quyết các khó khăn cho xã. Đồng thời, giao Sở Nội vụ thành phố sớm có phương án tháo gỡ, đảm bảo ít nhất mỗi xã có 1 cán bộ CNTT đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng giao xã Nam Trà My chủ trì, tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh mà trước đây huyện Nam Trà My cũ đã thực hiện. Ảnh: CTV

Đối với việc thực hiện hoạt động của Trung tâm phụ vụ hành chính công, trước mắt, một số thủ tục hành chính chưa thực hiện liên thông, ông Trần Nam Hưng đề nghị xã linh hoạt, chủ động kết hợp giải quyết TTHC trên môi trường mạng và văn bản giấy nhằm đảm bảo giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp thông suốt.

“Đối với Chương trình xây dựng NTM, cần đi vào thực chất, mục tiêu cốt lõi hướng đến là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đầu tư trong xây dựng NTM đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó ưu tiên về hạ tầng giao thông, hệ thống điện chiếu sáng. Giao Sở NN&MT thành phố rà soát lại các xã mới, xây dựng kế hoạch xây dựng NTM cho các xã mới, trong giai đoạn mới…”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.



Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cũng giao xã Nam Trà My chủ trì, tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh mà trước đây huyện Nam Trà My cũ đã thực hiện.