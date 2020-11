Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Madison Hồ Tràm

Công ty TNHH Madison Land có trách nhiệm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh vào tháng 6/2022. Nếu Madison Land không đưa dự án vào hoạt động như cam kết, dự án sẽ bị chấm dứt.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ra quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm do Công ty TNHH Madison Land làm chủ đầu tư.



Căn cứ vào quy định của Chính Phủ, quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Sơn, thông báo của UBND tỉnh ủng hộ việc tiếp tục thực hiện Dự án do Công ty TNHH Madison Land làm chủ đầu tư và đề nghị của Madison Land, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm.



Đây là dự án đầu tư xây dựng khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí có diện tích dự kiến 6ha, với tổng mức đầu tư hơn 288 tỷ đồng. Vốn góp thực hiện dự án là 70 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng vốn đầu tư, đến cuối năm 2018 đã góp đủ vốn theo cam kết. Vốn vay là hơn 218 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án đến ngày 11/04/2056.



Theo đó, từ tháng 10 – 12/2020 dự án sẽ được cấp phép xây dựng công trình; từ tháng 11/2020 – 01/2022 xây dựng Villa và cảnh quan; từ tháng 12/2020 – 6/2022 xây dựng khách sạn và cảnh quan. Tháng 6/2022 đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh.



Một trong những điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án là Madison Land phải có trách nhiệm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh vào tháng 6/2022. Trong trường hợp Madison Land không đưa được dự án vào hoạt động như cam kết, dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động theo quy định và tiền ký quỹ sẽ bị thu vào ngân sách tỉnh, Madison Land không được bồi thường về mọi chi phí đầu tư trong quá trình thực hiện, triển khai dự án.



Được biết, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm do Công ty TNHH Madison Land làm chủ đầu tư còn có tên gọi thương mại khác là Angsana & Dhawa Hồ Tràm.



Lễ ký kết Hợp đồng Quản lý giữa Chủ tịch Madison Land – Ông Võ Trung Chính và Chủ tịch Tập đoàn Banyan Tree – Ông Ho Kwon Ping. Ảnh: Website Madison Land.



Tháng 4/2020, Madison Land đã tiến hành thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Angsana & Dhawa Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lễ tổng khởi công toàn dự án Angsana & Dhawa Hồ Tràm bao gồm Khách sạn Dhawa 4 sao và Khu Villas 5 sao Angsana được tổ chức long trọng vào cuối tháng 7/2020.



Tuy nhiên, vào ngày 04/8/2020, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra và nhận thấy Chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật (một số tuyến đường nội bộ) và một số hạng mục công trình tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.



Cũng trong buổi làm việc này, thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư ngừng việc thi công xây dựng tại Dự án nêu trên cho đến khi Dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thực hiện giao dịch bất động sản tại dự án khi chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định.