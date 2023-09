Bà Vũ Thị Thuý bị tạm giữ khẩn cấp: Lộ "mánh" huy động vốn của Bất động sản Nhật Nam

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra thông báo số 5305/TB-CSĐT-Đ2 về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người đối với bà Vũ Thị Thuý (40 tuổi), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam).

Theo thông báo, bà Thuý đã có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên.

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam bị điều tra theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, dưới sự điều hành của bà Thúy, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã huy động vốn của người dân bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Đồng thời, người dân chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Không những vậy, nếu người dân bỏ vào công ty Nhật Nam số tiền 4 tỷ đồng sẽ lập tức được cấp sổ cổ đông và trở thành cổ đông chiến lược. Mỗi tháng ngoài lợi nhuận 46%/năm, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh việc tặng sổ cổ đông, Nhật Nam còn tặng cổ phiếu nội bộ cho các nhà đầu tư. Gói 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu. Gói 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu. Với giá 1 cổ phiếu do Nhật Nam tự quy định là 16.000 đồng và cam kết 10 tháng sau công ty sẽ mua lại với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, hoặc hơn thế.

Hoạt động này được nhiều cơ quan, trong đó có Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Theo tìm hiểu của Etime, CTCP Đầu tư thương mại Nam Nhật Khang được thành lập vào tháng 9/2022 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ theo đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp này là 88 tỷ đồng.

Cổ đông sáng lập của CTCP Đầu tư thương mại Nam Nhật Khang gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Văn Đức, ông Vũ Đức Tại và ca sĩ Khánh Phương. Trong đó, ca sĩ Khánh Phương là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 5,9 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 59,8 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 68%). Đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư thương mại Nam Nhật Khang là ông Nguyễn Văn Đức (SN 1981).