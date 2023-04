Theo ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam, các nhà đầu tư tiếp cận với Bắc Kạn "dễ thở" hơn so với các tỉnh mà số lượng hồ sơ xin đầu tư lớn.

Chiều 27/4, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Công bố kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở, ngành và huyện thành phố năm 2022; gặp mặt đối thoại với Doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư năm 2023.



Đại điện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, lãnh đạo các sở, ngành dự Hội nghị Công bố kết quả xếp hạng chỉ DDCI cấp sở, ngành và huyện, thành phố năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Kết quả công bố, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn năm 2022 nhìn chung điểm số đều tăng so với các năm trước. Dẫn đầu chỉ số DDCI vẫn là các huyện Chợ Đồn, Ba Bể và Ngân Sơn.

Khối sở, ngành, ba sở đứng đầu là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, trong số 19 sở, ngành được khảo sát, đánh giá thì có tới hơn một nửa đơn vị giảm điểm so với năm 2021. Các đơn vị giảm điểm nhiều nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Xây dựng; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

Toàn cảnh Hội nghị công bố xếp hạng chỉ số DDCI cấp Sở, ngành và huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Được biết, năm 2022, tỉnh Bắc Kạn lần đầu tiên đưa ra chỉ số vai trò người đứng đầu UBND các huyện, thành phố có ảnh hưởng quyết định đến công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Kết quả, điểm trung vị của chỉ số người đứng đầu năm 2022 đạt 17.28 điểm, ở mức trung bình cao so với mặt bằng chung các chỉ số thành phần. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ và đánh giá cao vai trò, nỗ lực, sáng tạo của người đứng đầu.

Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chiến Hoàng

Theo báo cáo đánh giá chỉ số DDCI năm 2022, có 03 chỉ số giảm điểm ở cả 03 khối khảo sát đó là chi phí không chính thức; thiết chế pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp. Báo cáo cũng cho thấy, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhận định "có mối quan hệ với cán bộ Nhà nước" giúp doanh nghiệp thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời hiện tượng nhũng nhiễu trong các cơ quan quản lý Nhà nước tuy đã ít phổ biến nhưng vẫn còn tồn tại.

Ở khía cạnh hỗ trợ doanh nghiệp, 50% doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cho biết các chương trình hỗ trợ còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực tiễn, chưa đúng nhu cầu của cộng đồng kinh doanh nên không mang lại hiệu quả cao, dẫn tới việc doanh nghiệp không mặn mà khi được mời tham gia các chương trình tập huấn, hỗ trợ của cơ quan chính quyền. Bên cạnh đó, quy trình triển khai hỗ trợ cũng khá phức tạp và mất nhiều thời gian.

Ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam khi nhận định kết quả xếp hạng PCI và DDCI của tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam nhận định, tỉnh Bắc Kạn đã rất nỗ lực trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh khi được xếp hạng 35/63 tỉnh thành. Kết quả này có thể tạo ra cú huých, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, có chuyên môn, có quy mô, các nhà đầu tư nước ngoài có thể quan tâm nhiều hơn đến Bắc Kạn.

"Về nội lực, tỉnh Bắc Kạn đang có bộ máy khá trơn tru, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn chỉ số gia nhập thị trường cũng rất cao. Về thủ tục hành chính, bản chất Bắc Kạn là một tỉnh ít dân cư do đó định biên lãnh đạo trên dân cư của Bắc Kạn hiện đang tốt hơn nhiều so với các tỉnh lớn. Do đó việc lãnh đạo tiếp cận, giải quyết ngay với những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn có thể sẽ thuận lợi hơn vì khối lượng công việc không quá nhiều.

Các nhà đầu tư tiếp cận với Bắc Kạn "dễ thở" hơn so với các tỉnh mà số lượng hồ sơ xin đầu tư lớn. Những người đứng đầu của tỉnh cũng rất sát sườn với các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh và các nhà đầu tư, từ đó sẽ khiến các Sở, ban, ngành làm việc quyết liệt hơn.

Ngoài ra Bắc Kạn cũng đang là một tỉnh được xếp hạng tương đối tốt về chuyển đổi số. Đây có lẽ cũng là một trong những chỉ số quan trọng thúc đẩy PCI tăng trưởng", ông Hùng cho biết thêm.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính trên môi trường điện tử để đảm bảo tính công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí thấp nhất cho người dân và cho doanh nghiệp.