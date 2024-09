Bắc Kạn: Hơn 177 vị trí tuyến đường sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, Sở GTVT đề nghị hỗ trợ 24 tỷ đồng khắc phục

Do ảnh hưởng mưa lũ của cơn bão số 3, từ 06/9 đến 12/9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đã gây sạt lở taluy dương trên các tuyến đường tỉnh, gây ra tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Trong những ngày qua, tình trạng sạt lở đất đá tại Bắc Kạn xảy ra ở hầu khắp các tuyến đường, nghiêm trọng nhất là tại đường 279, sạt lở đoạn km57+350 và km59+350 thuộc thôn Nà Hảo, Cao Thượng, huyện Ba Bể với chiều dài khoảng 2km khiến tuyến đường bị chia cắt, hiện nay toàn bộ giao thông đường 279 tại các vị trí trên đều đang bị tê liệt.

Vị trí sụt lún tại km116+330 thuộc địa phận thôn Bản Lù, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới xảy ra chiều 12/9 hiện đã được chăng giây tạm dừng phương tiện và người tham gia giao thông. Ảnh: Ban QLBTCTĐB Bắc Kạn Chiều 12/9 trên quốc lộ 3B tại đèo Áng Toòng, đoạn km116+330 thuộc địa phận thôn Bản Lù, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới của tỉnh Bắc Kạn cũng đã xảy ra sụt lún mặt đường, tạo thành một hố sâu. Trước tình trạng sụt lút nghiêm trọng tại vị trí tuyến đường trên, đơn vị quản lý tuyến đường này đã tạm thời không cho các phương tiện lưu thông. Sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt trên đường tuyến 279 thuộc địa phận thôn Nà Hảo, Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Ban QLBTCTĐB Bắc Kạn Ông Phùng Đức Hạnh, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn) cho biết, do ảnh hưởng mưa lũ của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra tình trạng, sạt lở đất đá và sụt lún ở nhiều tuyến đường. Cụ thể: Ngoài 2 trị trí sạt lở, sụt lún ở Đèo Áng Toòng (thôn Bản Lù, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới) và vị trí thuộc địa phận thôn Nà Hảo, Cao Thượng, huyện Ba Bể chưa thông đường, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra sạt lở ta luy dương tại 177 vị trí, gây ách tắc giao thông tại các đường tuyến: 252; 253: 254; 256; 257B; 257C; 258; 258B; 259; 259B. Ngay sau khi có sự cố ách tắc giao thông xảy ra, Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tổ chức đào hót đất sạt lở để đảm bảo thông xe tạm thời. Để khẩn trương khắc phục, đào hót đất đá sạt lở trên các tuyến đường tỉnh được nhanh chóng, đảm bảo an toàn giao thông được thông suốt, Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn đã có văn bản Số: 1373/SGTVT-BQLBT đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn xem xét bố trí cấp nguồn kinh phí khoảng 24 tỷ đồng để Sở GTVT tổ chức thực hiện. Tham khảo thêm Mưa lũ ở Hòa Bình gây sạt lở đường nghiêm trọng, cuốn trôi cả trâu, bò

Lắp camera để theo dõi vị trí sạt lở đường vành đai nghìn tỷ ở Đà Nẵng

Sạt lở đường tránh TP Sơn La gây ùn tắc cục bộ cả 2 đầu