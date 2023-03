Baic Beijing X7 sau 3 năm bán ở Việt Nam có lỗ như nỗi sợ "xe Tàu" của người Việt?

Baic Beijing X7 ở Việt Nam là mẫu xe Trung Quốc cực "hot" dù đã mở bán được 3 năm, vậy giá xe cũ trên thị trường hiện nay bao nhiêu?

Giá xe Beijing X7 sau gần 3 năm tại Việt Nam

Baic Beijing X7 lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2020, mẫu xe này thu hút người dùng biết thiết kế khá bắt mắt, nhiều công nghệ an toàn và giá bán rẻ nhất phân khúc Crossover hạng C so với Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson.

Baic Beijing X7 sau 3 năm rao bán. Ảnh KP.

Đến nay, sau 3 năm lăn bánh, Baic Beijing X7 đang được chủ xe rao bán với muawcs giá 668 triệu đồng khi mới lăn bánh được 12.000km với ngoại thất màu trắng. Mức giá trên tương đương giá xe niêm yết thời điểm mua mới. Giá lăn bánh cách đây 3 năm của Beijing X7 cao nhất 806 triệu đồng ở Hà Nội.

Với mức giá trên sau 12.000km lăn bánh Beijing X7, người dùng lỗ khoảng 118 triệu đồng. Đối với một chiếc xe Trung Quốc, đây là mức lỗ không quá cao.

Theo người sử dụng trong các hội nhóm, giá xe Beijing X7 cũ hiện nay tương đối cao là bởi giá niêm yết của chiếc xe này đã tăng lên 758 triệu đồng đối với bản cao cấp nhất. Trong khi đó, 3 năm trước giá xe Beijing X7 chỉ 688 triệu đồng.

Beijing X7 được trang bị những gì?

Gia nhập thị trường Việt vào năm 2020, Beijing X7 được khá nhiều người dùng quan tâm bởi xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, trong khi mức giá rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Cũng giống như nhiều mẫu xe "Tàu" khác, Baic Beijing X7 có thiết kế "nhái" của các thương hiệu xe sang nổi tiếng thế giới. Phần đầu giống Porsche, đuôi xe giống Audi, nội thất Baic Beijing X7 lại tương tự Mercedes-Benz và Land Rover.

Baic Beijing X7 là chiếc xe Trung Quốc bắt mắt. Ảnh KP.

Vô-lăng Baic Beijing X7 dạng D-Cut thể thao, ở phía sau là màn hình kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị đa thông tin. Trong khi đó, mẫu CUV Trung Quốc có hệ thống ghế ngồi của xe bọc da Nappa, cùng với đó là các tính năng như chỉnh điện hàng ghế trước, ghế lái nhớ 3 vị trí, sưởi ấm/làm mát,...

Baic Beijing X7 là mẫu xe dưới 700 triệu đồng có nhiều công nghệ nhất tại Việt Nam hiện nay, bao gồm: Hệ thống nhận diện khuôn mặt, tự động điều chỉnh vị trí ghế, hệ thống đỗ xe tự động, cảnh báo va chạm trước/sau, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tự động phanh, đỗ xe tự động, nhận diện và cảnh báo phương tiện cắt ngang trước/sau…

Baic Beijing X7 vận hành nhờ động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L tạo ra công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ trên kết nối với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước.