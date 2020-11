Bán hàng đa cấp không phép ở TP HCM sắp bị kiểm tra, xử lý

Sở Công Thương TP HCM sẽ lập đoàn kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp không phép trên địa bàn TP.

Theo văn bản báo cáo UBND TP HCM ngày 11/11, Sở Công Thương TP HCM cho biết đã nhận được công văn của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương về theo dõi và xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép. Đồng thời, sở có tiếp nhận thông tin, đơn thư phản ánh cùng nội dung vụ việc của các cá nhân.



Đối tượng bị phản ánh là Công ty TNHH XNK Quốc tế Đại Hưng (phường Thới An, quận 12), Công ty TNHH SX XNK Kelsey One (phường Hiệp Thành, quận 12), Công ty TNHH Caster City Việt Nam (phường Hiệp Thành, quận 12), hộ kinh doanh Đại Thành Group (phường Thới An, quận 12), hộ kinh doanh Liên kết phát triển Vươn Cao (phường 12, quận Tân Bình) và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh, tổ chức trên.

Trong đó, Công ty SX XNK Kelsey One và Công ty TNHH Caster City Việt Nam đăng ký cùng 1 địa điểm hoạt động và cùng do ông Hoàng Ngọc Thạch làm người đại diện pháp luật. 2 công ty này có liên kết với nhiều hộ kinh doanh cá thể, đại lý tuyển dụng, đào tạo cho khách mua – bán các sản phẩm chủ yếu do Công ty TNHH XNK Quốc tế Đại Hưng sản xuất.

Mô hình hoạt động bán hàng đa cấp

Các hộ kinh doanh, đại lý trên đăng thông tin có nhu cầu tuyển dụng nhân viên với các vị trí công việc như nhân viên bán hàng, thu ngân, kế toán thông qua nhiều trang web nhưng người xin việc vào làm không được ký hợp đồng lao động, không được làm đúng các vị trí công việc như nhu cầu đăng tuyển mà được yêu cầu mua các sản phẩm của Công ty Đại Hưng, sau đó tiếp tục đăng tin tuyển dụng để lôi kéo người khác tham gia mua hàng để được hưởng tiền thưởng và hoa hồng bán hàng.

Theo Sở Công Thương, các công ty, hộ kinh doanh, đại lý nêu trên tổ chức hoạt động theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; có dấu hiệu hoạt động theo mô hình lấy tiền của chính người tham gia để trả cho người đó.



Sở Công Thương sẽ thành lập đoàn để kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động công thương đối với tổ chức, cá nhân liên quan nhắm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, chấn chỉnh và xử lý theo quy định.