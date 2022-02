Bảo hiểm Agribank Đà Nẵng vượt “bão” Covid-19 đạt kết quả ấn tượng

Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên, người lao động, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Vượt "bão" Covid-19

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, hội nghị người lao động và tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động xây dựng Đảng năm 2021 và định hướng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tiên tiến, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức – người lao động năm 2021; báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Vượt “bão” Covid-19, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng đạt kết quả ấn tượng trong năm 2021. Ảnh: Trần Hậu.

Hiện nay, Bảo hiểm Agribank đang triển khai rất nhiều sản phẩm bảo hiểm như: Bảo an tín dụng, bảo hiểm Bảo an chủ thẻ, bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, xe máy, nhà tư nhân... rất thiết thực đối với mọi đối tượng khách hàng.



Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank đã ghi nhận những thành tích mà Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2021 dù phải trải qua thời điểm biến động do tình hình dịch bệnh Covid 19, đồng thời tin tưởng chi nhánh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trương Viết Loan - Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, đồng thời phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động chi nhánh; đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể trong cán bộ nhân viên, chăm lo đời sống sức khỏe và quyền lợi hợp pháp của người lao động; quyết tâm đồng lòng xây dựng chi nhánh ngày càng lớn mạnh.

Ông Trương Viết Loan - Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Loan cho biết, năm 2021, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng là một trong những chi nhánh bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh Covid-19. Song với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc và sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng đã đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội gắn liền với thông điệp "trách nhiệm và sẻ chia".



Doanh thu phí bảo hiểm gốc chi nhánh thực hiện được trên 131,7 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ năm 2020, doanh thu số tuyệt đối tăng trên 2,55 tỷ đồng.

Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Hậu.

Những thành công mà Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng đạt được hôm nay luôn có sự ủng hộ rất lớn của các Tổng đại lý Ngân hàng Agribank trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Đặc biệt sự đóng góp quý báu của 1.700 đại lý viên là cán bộ Ngân hàng Agribank trên 6 tỉnh thành thuộc miền Trung (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).

Năm 2022 dự báo nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với những nền tảng đã đạt được trong thời gian qua, tin rằng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể, cán bộ nhân viên, người lao động Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gắn trách nhiệm với cộng đồng

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Đảng ủy, Ban giám đốc và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội tại chi nhánh luôn coi trọng các hoạt động phong trào, nhất là việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội thông qua việc làm từ thiện và công tác an sinh xã hội. Trong năm 2021, chi nhánh đã thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng, cũng như theo các văn bản phát động của Công đoàn công ty.

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng thực hiện Chương trình tiếp bước đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Trên địa bàn TP.Đà Nẵng chi nhánh đã ủng hộ Quỹ vắc xin/công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp phát động số tiền 10 triệu đồng; hỗ trợ cho tứ thân phụ mẫu người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, số tiền 3 triệu đồng; tặng 160 xuất quà cho các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa địa bàn TP.Đà Nẵng, số tiền 50 triệu đồng; ủng hộ 20 triệu đồng cùng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung xây dựng nhà tình thương.



Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị tiên phong trong công tác an sinh xã hội. Ảnh: Trần Hậu.

Ủng hộ 5 triệu làm lại mái tôn nhà ăn Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng; ủng hộ 13 triệu làm khu vui chơi tại vùng miền núi thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; tặng 30 triệu cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn (1 triệu/em) nhằm tiếp sức cho các em học sinh đến trường.

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng tặng quà cho các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Ủng hộ theo các văn bản phát động của Công đoàn Công ty như ủng hộ Quỹ tình nghĩa, Quỹ từ thiện xã hội đợt 1,2,3, số tiền 37,6 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, số tiền hơn 17 triệu đồng; ủng hộ phong trào chung tay phòng chống dịch Covid-19, số tiền 12,6 triệu đồng cho Công đoàn; ủng hộ thành lập Quỹ phòng chống dịch Covid-19, hai đợt với số tiền 51 triệu đồng.

Năm 2022, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng phấn đấu khai thác đạt chỉ tiêu kế hoạch của Công ty giao và các chỉ tiêu con của Tổng Giám đốc giao năm 2022.