Bảo hiểm Agribank trao giải cho khách hàng trúng thưởng Chương trình “Quà tặng tưng bừng – Đón mừng sinh nhật”

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng (Bảo hiểm Agribank Đà Nẵng) đã phối hợp với Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định, Quảng Trị vừa tổ chức trao các giải thưởng cho khách hàng may nắm trúng thưởng Chương trình “Quà tặng tưng bừng – Đón mừng sinh nhật”.

Ông Trương Viết Loan, Giám đốc Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, nhằm tri ân các khách hàng, nhân dịp kỷ niệm 14 năm thành lập, Bảo hiểm Agribank triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm "Quà tặng tưng bừng – Đón mừng sinh nhật" với 434 giải thưởng hấp dẫn có tổng giá trị hơn 1,9 tỷ đồng.

Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng đã tổ chức trao giải cho khách hàng may mắn trúng thưởng Chương trình “Quà tặng tưng bừng – Đón mừng sinh nhật” cho khách hàng tại Bình Định. Ảnh: Trần Hậu.

Chương trình khuyến mại "Quà tặng tưng bừng – đón mừng sinh nhật" diễn ra từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 30/10/2021, sau hơn 3 tháng triển khai, chương trình đã thu hút hơn 400 nghìn khách hàng tham gia bảo hiểm (gồm: Bảo hiểm Bảo an tín dụng, Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ôtô, Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân và Bảo hiểm tàu thuyền) với gần 450 nghìn mã dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng cụ thể gồm: 1 giải đặc biệt là 1 xe Honda SH 125cc trị giá 80,8 triệu đồng, 3 giải nhất là 3 xe máy Honda Air Blade 2021 trị giá 41 triệu đồng, 30 giải nhì trị giá 20 triệu đồng và 60 giải ba mỗi giải 10 triệu đồng, 40 giải nghiệp vụ mỗi giải 6 triệu đồng, 360 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.



Khách hàng Đỗ Thị Ái (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã may mắn trúng giải nhất là 1 xe Air Blade 125 khi tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng. Ảnh: Trần Hậu.

Tại Bình Định, khách hàng Đỗ Thị Ái (huyện Tây Sơn) đã trúng giải nhất là 1 xe Air Blade 125 khi tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng; khách hàng Đặng Minh Tuấn đã trúng giải nghiệp vụ Bảo hiểm toàn diện nhà ở tư nhân 6 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 2 khách hàng trúng giải khuyến khích gồm: Khách hàng Phan Đình Thịnh, khách hàng Đinh Thị Mỹ Li Ly, trị giá 1 triệu đồng khi tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng.



Khách hàng Đỗ Thị Ái (huyện Tây Sơn) cho biết: "Tôi cảm thấy rất may mắn khi là người trúng giải nhất chương trình quay số trúng thưởng của Bảo hiểm Agribank với phần thưởng là 1 chiếc xe Air Blade 125. Tôi chân thành cảm ơn Agribank và Bảo hiểm Agribank đã mang những sản phẩm dịch vụ và bảo hiểm đến tận bà con nông dân trên mọi miền đất nước...".

"Là khách hàng truyền thống của Agribank và Bảo hiểm Agribank, tôi sẽ tuyên truyền vận động người thân, bạn bè cùng tham gia Bảo hiểm Agribank nhằm an tâm hơn trong quá trình lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình", bà Ái nói.

Còn tại Quảng Trị, khách hàng Đặng Thị Mai đã may mắn trúng thưởng giải nhì trị giá 20 triệu đồng; khách hàng Lê Thị Hiệp, khách hàng Xôm Năm đã may mắn trúng giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng từ Chương trình khuyến mại "Quà tặng tưng bừng - đón mừng sinh nhật" của Bảo hiểm Agribank.

Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng trao giải cho khách hàng trúng thưởng tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Hậu.

Trước đó, Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng đã tổ chức trao giải thưởng cho các khách hàng may mắn trúng thưởng tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Bảo hiểm Agribank luôn mong muốn được đồng hành cùng quý khách hàng trong cuộc sống và bảo vệ khách hàng trước những rủi ro để ổn định phát triển kinh tế trong giai đoạn gặp đại dịch Covid-19, góp phần tạo sự yên tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hộ gia đình của quý khách hàng.



"Với mong muốn đảm bảo quyền lợi và an toàn vốn vay cho khách hàng, Bảo hiểm Agribank có những gói dịch vụ phù hợp với từng cá nhân là khách hàng của Agribank như Bảo an tín dụng, Bảo an chủ thẻ, nhà tư nhân…. Thời gian tới, Bảo hiểm Agribank tiếp tục phối hợp với Agribank các tỉnh thành, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ để chăm sóc khách hàng tốt hơn". Ông Trương Viết Loan, Giám đốc Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng cho hay.