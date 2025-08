Bảo hiểm BIDV (BIC) hoàn thành 60% kế hoạch năm sau 6 tháng

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ BIC đạt gần 2.600 tỷ đồng, hoàn thành gần 50% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 2.500 tỷ đồng, giúp BIC tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC Trần Hoài An kêu gọi toàn hệ thống tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Các chỉ tiêu hiệu quả cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 420 tỷ đồng, tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành gần 60% kế hoạch năm.

Trong đó, lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng trưởng gần 15% so với 6 tháng đầu năm 2024, hoàn thành gần 60% kế hoạch năm. Đặc biệt, BIC tiếp tục có lãi từ kinh doanh bảo hiểm.



Định hướng đối với hoạt động của BIC trong 6 tháng cuối năm 2025, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC Trần Hoài An kêu gọi toàn hệ thống tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, giữ vững vị trí thứ 5 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm. Đồng thời, toàn hệ thống cần tiếp tục đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh theo mục tiêu phát triển bền vững của BIC.

Về những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2025, Tổng Giám đốc BIC Đoàn Thị Thu Huyền cho biết, BIC sẽ: Tập trung đẩy mạnh các kênh phân phối bán lẻ, tăng cường hợp tác với đối tác ngân hàng, fintech để mở rộng mạng lưới phân phối; Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám định bồi thường; Tăng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới; tăng cường đào tạo đại lý, đối tác; đẩy nhanh tiến độ triển khai của các dự án CNTT…

Hướng tới kỷ niệm 20 thành lập, BIC sẽ tiếp tục nâng cao chuẩn mực phục vụ khách hàng, khẳng định vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Mới đây, ông N.T.M – khách hàng vay vốn tại chi nhánh BIDV Gia Lai không may tử vong do đuối nước. Ông M đã chủ động tham gia bảo hiểm BIC Bình An với số tiền bảo hiểm là 1,25 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ thân nhân khách hàng, Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Tây Nguyên nhanh chóng tới thăm hỏi, động viên gia đình khách hàng, đồng thời tích cực phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện hồ sơ bồi thường, thực hiện chi trả toàn bộ quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho gia đình ông M.

Theo đó, việc chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng và minh bạch là minh chứng rõ ràng cho cam kết của BIC trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng. BIC luôn nỗ lực cung cấp các sản phẩm bảo hiểm chất lượng, phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần giúp khách hàng vay vốn tại BIDV an tâm hơn trong cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Với BIC, mỗi hợp đồng bảo hiểm không chỉ là một cam kết tài chính, mà còn là một lời hứa sẻ chia – một điểm tựa tinh thần bền vững cho khách hàng khi cần được chở che nhất.