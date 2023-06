Bảo lãnh ngân hàng: lựa chọn đúng giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả

Sự phức tạp trong việc cung cấp chứng từ, mẫu biểu và phê duyệt để phát hành bảo lãnh khiến việc Phát hành bảo lãnh không hề đơn giản và kéo dài thời gian của doanh nghiệp. Giải bài toán này cũng đồng nghĩa với việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả.

Bảo lãnh ngân hàng: thuận tiện và hạn chế rủi ro



Bảo lãnh là hình thức ngân hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Bên được bảo lãnh có thể là chính doanh nghiệp hoặc các tổ chức/cá nhân khác mà doanh nghiệp muốn được bảo lãnh.

Bảo lãnh được phát hành cho mọi nghĩa vụ hợp pháp của doanh nghiệp và nghĩa vụ của các tổ chức/cá nhân khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Bảo lãnh ngân hàng có thể là bảo lãnh vô điều kiện hoặc có điều kiện và được đưa ra dựa trên thỏa thuận giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Trong sự so sánh với các hình thức bảo đảm nghĩa vụ khác, bảo lãnh ngân hàng được đánh giá chung là thuận tiện và an toàn cũng như khả năng khắc phục thiệt hại tài chính ở mức độ cao.

Rõ ràng, sự tham gia của các ngân hàng phát hành bảo lãnh giúp nâng cao uy tín của Doanh nghiệp trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm/dịch vụ với đối tác từ một ngân hàng có uy tín. Và quan trọng hơn, doanh nghiệp tối ưu được nguồn vốn do không phải thanh toán trước hoặc được đối tác ứng trước vốn hoặc được thanh toán trả chậm.

Những giải pháp nhanh chóng và ưu đãi của Ngân hàng

"Là một doanh nghiệp xây dựng tham gia triển khai nhiều công trình lớn, công ty chúng tôi thường xuyên phải phát hành nhiều loại bảo lãnh. Trước đây, để phát hành được bảo lãnh, chúng tôi mất khá nhiều thời gian làm việc với ngân hàng do hồ sơ và thủ tục phức tạp, có những khi phải đi lại bổ sung chứng từ nhiều lần khiến cho việc phát hành bảo lãnh mất cả tuần." – Anh Nguyễn Minh Phúc – Giám đốc doanh nghiệp xây dựng tại Hà Nội cho biết.

Rõ ràng, đặc thù của mỗi ngành nghề sẽ phát sinh các nhu cầu riêng về bảo lãnh. Do đó, những giải pháp may đo, phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề, lĩnh vực là lý do nhiều doanh nghiệp lựa chọn những ngân hàng đa dạng về giải pháp như Techcombank để thực hiện nghiệp vụ này. Hơn nữa, việc đơn giản hóa thủ tục, chứng từ cho doanh nghiệp khi phát hành, sửa đổi, tất toán bảo lãnh của Techcombank cũng đã góp phần tháo gỡ điểm thắt cho doanh nghiệp trong bảo lãnh. Ngân hàng cũng đa dạng hóa các mẫu thư bảo lãnh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và bên nhận bảo lãnh, đáp ứng tốt nhất với thời gian nhanh nhất.

"Dựa trên việc am hiểu sâu sắc nhu cầu thiết yếu và hướng đến việc gia tăng trải nghiệm của khách hàng, Techcombank không luôn ngừng triển khai các gói giải pháp thiết thực phù hợp theo những nhu cầu tài chính khác nhau của doanh nghiệp. Với giải pháp bảo lãnh, Techcombank tin rằng sẽ giúp doanh nghiệp có được điểm tựa tài chính vững chắc để phát triển hoạt động kinh doanh.", Ông Hoàng Trọng Hiếu – Giám đốc cao cấp Kinh Doanh – Khối Khách hàng doanh nghiệp Techcombank chia sẻ.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ tốt hơn và gia tăng trải nghiệm số cho doanh nghiệp, Techcombank bắt đầu triển khai phát hành bảo lãnh trực tuyến trên kênh Ngân hàng số Techcombank Business cho Khách hàng nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua việc áp dụng quy trình, thủ tục và hồ sơ đơn giản, nhanh gọn với mức giá phí ưu đãi chỉ từ 0,5%/năm. Với các bước xác thực đơn giản, Doanh nghiệp có thể thao tác đăng ký sử dụng dịch vụ bảo lãnh dễ dàng mà không cần cung cấp chữ ký số hay hồ sơ bản cứng; thuận tiện quản lý danh mục bảo lãnh theo từng chủ đầu tư/hợp đồng. Thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng chỉ trong vòng 2 giờ làm việc doanh nghiệp đã có thư bảo lãnh

Dẫn đầu với các ứng dụng Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp, Techcombank Business là một công cụ hỗ trợ vượt trội cho khách hàng khi giao dịch tài chính qua ngân hàng và quản trị dòng tiền hiệu quả. Ngoài việc miễn phí hoàn toàn chuyển tiền trong nước, ưu đãi thanh toán quốc tế, Techcombank còn ưu đãi tỷ giá cho doanh nghiệp và thực hiện các tính năng quản lý tài khoản, tăng cường hiệu quả hoạt động tốt nhất.