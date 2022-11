Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX: BNA) với số tiền tổng cộng là 225 triệu đồng.

Bảo Ngọc (BNA) bị phạt 225 triệu đồng

Theo đó, Công ty này bị phạt 125 triệu theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.



Cụ thể: Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, trong năm 2020 và năm 2021, Công ty thực hiện các giao dịch với bên liên quan của người quản lý doanh nghiệp (Công ty cổ phần Á Long và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam). Tuy nhiên, các giao dịch nêu trên chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận).

Theo giới thiệu, từ năm 1986-1988 là tiệm bánh ngọt Bảo Ngọc tại 250 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm 1989-1991, từ tiệm bánh chuyển thành cơ sở sản xuất bánh ngọt Bảo Ngọc tại 96 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ tháng 8/2012, cơ sở sản xất bánh có thêm cổ đông mới và chuyển thành CTCP đầu tư sản xuất Bảo Ngọc và từ năm 2018, Bảo Ngọc trở thành công ty đại chúng và ngày 12/10/2020, cổ phiếu CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc chính thức lên sàn HNX với mã BNA. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bánh, thức ăn chế biến sẵn...Công ty hiện có vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Tiếp theo, công ty này bị phạt thêm 100 triệu đồng đối với Công ty theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Công ty có 03 công ty con: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Nông sản thực phẩm Hồng Hà, Công ty cổ phần Liên doanh sản xuất Bảo Ngọc Thái Lan và Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty có 02 công ty con: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Nông sản thực phẩm Hồng Hà và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam.

Tuy nhiên, Công ty không công bố thông tin về Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết trong năm 2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 07/7/2021 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ/HĐQT ngày 16/7/2021 về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, Nghị quyết HĐQT số 21.1/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn năm 2021).

Chi phí lãi vay tăng khiến lợi nhuận BNA giảm mạnh

Trong quý III, Bảo Ngọc ghi nhận doanh thu thuần đạt 269 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái; song lợi nhuận sau thuế đạt 18,1 tỷ đồng, giảm 14,8% so với quý III/2021. Công ty cho biết, nguyên nhân do nguyên liệu đầu vào tăng cao như: lúa mì (tăng đến 40%), dầu ăn, xăng dầu… Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khiến lợi nhuận giảm sút.

Bên cạnh đó, sức mua của thị trường sau đại dịch Covid-19 giảm mạnh. Đặc biệt, lãi suất vay ngân hàng quý III/2022 tăng cao, có ngân hàng tăng lãi suất cho vay dao động từ 8,5 – 10%/năm, dẫn tới chi phí lãi vay tăng làm giảm lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Bảo Ngọc ghi nhận doanh thu thuần đạt 810,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 53,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,8% và 3,5% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Năm 2022, ĐHĐCĐ BNA đã thông qua mục tiêu doanh thu đạt gần 1.312 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, BNA đã hoàn thành lần lượt 62% và 59% kế hoạch năm.

Cũng mới đây, BNA thông công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021. Cụ thể, BNA dự kiến phát hành gần 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Đồng thời, Bảo Ngọc sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Như vậy, với gần 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Ngọc sẽ chi tương đương gần 10 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là ngày 17/11 tới đây.