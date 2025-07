Cán bộ Đà Nẵng học AI: Thủ tục hành chính sắp... không còn rườm rà?

Cán bộ phường tập huấn dùng AI giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công vụ trong tình hình mới, UBND phường Hòa Cường, TP.Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn Áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý hành chính.

Tại đây, PGS. TS. Trần Mạnh Huy - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABALL, Trưởng khoa CNTT - Trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng đã trực tiếp hướng dẫn học viên cách xây dựng các "trợ lý ảo" để trở thành một trợ thủ đắc lực giúp tăng tốc độ xử lý công việc.

Cụ thể, hướng dẫn thao tác sử dụng một số công cụ AI cơ bản để hỗ trợ xử lý văn bản, tổng hợp báo cáo, tra cứu dữ liệu và tương tác nội bộ; tích hợp các công cụ hỗ trợ để tạo dựng slide, video… Qua đó, cán bộ công chức được tiếp cận các kỹ năng thực tiễn, phù hợp với xu hướng công nghệ đang thay đổi nhanh chóng hiện nay.

Ông Trương Thanh Dũng - Chủ tịch UBND phường Hoà Cường cho biết, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là nội dung quan trọng trong kỷ nguyên số hiện nay, khi nắm được những kỹ năng sử dụng ứng dụng AI sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác chuyên môn; đồng thời mong muốn mỗi cán bộ, công chức sẽ chủ động học tập, thực hành và áp dụng nâng cao hiệu quả trong công việc.

"Đây là bước đi thiết thực trong việc triển khai các nội dung chuyển đổi số tại cơ sở, thể hiện tinh thần cầu thị, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn", Chủ tịch UBND phường Hoà Cường nói.

Giải đáp 2.102 thủ tục hành chính trên Danang AI

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) TP.Đà Nẵng vừa có thông tin về tình hình ứng dụng AI, sử dụng trợ lý số để giải đáp văn bản pháp luật, thủ tục hành chính trên địa bàn.

Theo đó, Sở này đã chính thức đưa vào sử dụng trợ lý số Danang AI – nền tảng hỗ trợ tra cứu thông tin hành chính, xã hội và tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Danang AI tích hợp 1.721 thủ tục hành chính do các sở, ngành, UBND phường, xã thực hiện, cùng với 381 thủ tục thuộc Công an TP và công an địa phương. Cạnh đó, công cụ này còn cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, sự kiện và dữ liệu chính thống tại Đà Nẵng, tiếp nhận, chuyển tiếp phản ánh đến Cổng Góp ý của thành phố.

Người dân có thể sử dụng Danang AI qua các kênh: Ứng dụng Danang Smart City; Cổng dịch vụ công 1022.vn hoặc https://chat.1022.vn; Quét mã QR hoặc truy cập https://danang.gov.vn (đang triển khai).

Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, địa phương cập nhật thêm dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý để mở rộng nội dung trợ lý số; đồng thời truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng Danang AI tại các trung tâm hành chính, qua tổ dân phố, thôn trưởng hoặc trong các sự kiện.

Cán bộ, công chức, viên chức được khuyến khích sử dụng Danang AI ít nhất 1 lần mỗi tuần và gửi góp ý nhằm nâng cao chất lượng nền tảng. Đơn vị có nhu cầu tích hợp Danang AI lên trang thông tin điện tử nội bộ có thể liên hệ Sở KH&CN để được hỗ trợ miễn phí.