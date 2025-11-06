Bão số 13-bão Kalmaegi sắp đổ bộ, dân xã đảo Cù Lao Xanh ở Gia Lai dùng can nhựa, bao cát... chèn mái nhà

Người dân và lực lượng chức năng khẩn trương ứng phó

Sáng 6/11, trên bến cảng xã đảo, không khí làm việc trở nên gấp rút. Ngư dân chằng buộc tàu thuyền, tháo dỡ ngư cụ, chuyển các vật dụng quan trọng lên bờ. Lực lượng dân quân, đoàn thanh niên hỗ trợ di dời tài sản, che chắn nhà cửa, vận chuyển nhu yếu phẩm đến nơi tránh trú tập trung.

Tại Trạm Y tế xã Nhơn Châu, cán bộ y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dụng cụ sơ cứu và bố trí nhân lực trực 24/24. Lực lượng dân quân và bộ đội biên phòng kiểm tra, bổ sung phương tiện cứu hộ như cano, xuồng máy, áo phao, đèn pin, bộ đàm.

Giúp dân xã đảo Cù Lao Xanh, Gia Lai dùng bao cát để chèn mái nhà. Ảnh: Hiệp Hưng.

Hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo cộng đồng liên tục cập nhật thông tin về bão, hướng dẫn người dân không ra khơi trong mọi tình huống. Các cơ sở du lịch tạm dừng đón khách ra đảo cho đến khi thời tiết ổn định.

Người dân Nhơn Châu thể hiện tinh thần đoàn kết rõ nét. Gia đình có tàu lớn giúp hộ tàu nhỏ neo đậu; hộ kiên cố hỗ trợ hộ khó khăn trú tạm.

Thanh niên xã đảo Cù Lao Xanh dùng can nhựa chứa nước chèn mái nhà giúp dân. Ảnh: Hiệp Hưng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là cơn bão mạnh, diễn biến nhanh, nên toàn xã không được chủ quan. Đến sáng ngày 6/11, toàn bộ tàu cá đã vào bờ neo đậu an toàn, dân quân và công an xã kiểm tra, gia cố các công trình công cộng, nhà ở dân cư; di dời các hộ ở khu vực nguy cơ cao đến điểm an toàn”.

Ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu, cho hay: chính quyền và quân đội tiếp tục hỗ trợ chằng néo nhà cửa, di dời tài sản. Thuyền thúng, thúng máy nhỏ đã được dân quân, bộ đội đưa lên bờ kéo tới nơi an toàn.

Sẵn sàng mọi phương án trước bão

Theo ông Hưng, đến nay tàu thuyền của ngư dân trên đảo cơ bản đã được đưa đi sơ tán tránh bão tại nơi neo đậu ở Xuân Lập (Đăk Lăk) và phường Quy Nhơn Đông do trên đảo không có âu thuyền.

Riêng đối với thuyền thúng, thúng máy loại nhỏ đã được dân quân, bộ đội trên đảo hỗ trợ đưa lên bờ kéo tới nơi an toàn.

Trước dự báo gió bão rất mạnh, xã đã cho khảo sát các nhà kém kiên cố, nhà ở khu vực mặt tiền và triển khai dân quân tham gia hỗ trợ người dân xúc cát, đổ nước dằn mái tôn chống lật. Dự kiến việc chằng néo nhà cửa sẽ hoàn thành trong chiều 5/11.

Toàn xã Nhơn Châu có khoảng 50 hộ với 150 nhân khẩu cần sơ tán, xã đã chuẩn bị 20 địa điểm cho bà con tới nơi trú ẩn an toàn.

"Hiện dự trữ lương thực trong dân đạt 10 tấn, các lực lượng quân đội, biên phòng còn dự trữ 4 tấn lương thực. Số lượng này đủ để cung cấp cho bà con nhân dân trên đảo trong những ngày bão đổ bộ", ông Hưng nói.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản trước giờ bão đổ bộ, trước đó chính quyền xã đảo đã vận động bà con nuôi hải sản lồng bè trên biển thu tỉa, “bán non” để giảm thiểu thiệt hại.

Đưa tàu thuyền ngư dân xã đảo lên bờ tránh bão an toàn. Ảnh: Hiệp Hưng.

Đến nay, 6 lồng nuôi các loại tôm, cá lớn đã được ngư dân thu bán, còn 14 bè nuôi mới thả cá giống, được chủ bè giằng néo để lại ngoài biển.

Theo dự báo, từ trưa 6/11, hoàn lưu bão bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa to tại khu vực ven biển. Bão sẽ đổ bộ trực tiếp từ chiều tối cùng ngày, gây sóng cao 7–9 m, triều cường, nước biển dâng toàn tuyến Quy Nhơn – Phù Cát – Hoài Nhơn. Gió bão cấp 12–14 có nguy cơ phá hủy nhà cửa ven biển, lồng bè thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng nếu người dân không sơ tán kịp thời.

Trên đất liền, hoàn lưu bão gây mưa rất to (200–400 mm, có nơi >600 mm), nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét tại các sườn núi, taluy dương, đặc biệt tại Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro. Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na... có khả năng bị sạt trượt, ách tắc kéo dài.