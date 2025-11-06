Bão số 13 (Kalmaegi) sắp đổ bộ, Chủ tịch Gia Lai nói: "Kiên quyết không để ngư dân ở lại trên tàu"

Hồ chứa cần tập trung xả nước để ứng phó với bão, lũ

Sáng nay (6/11), ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại các khu vực thuộc phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam.

Tại khu vực biển Lý Lương (phường Quy Nhơn Đông), từ đầu giờ sáng 6-11, sóng và gió đã bắt đầu mạnh lên. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 111 hộ với 405 nhân khẩu, trong đó có 22 người lên ở khu sơ tán tập trung, còn lại là sơ tán xen kẽ.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chính quyền địa phương tập trung rà soát lại các khu vực xung yếu, nguy hiểm, không để bất kì người dân nào còn ở khu vực này.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng nhanh chóng hoàn tất việc hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn; tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức ứng phó bão.

Tại trụ sở Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Khu vực VI – An Nhơn Đông, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở chỉ huy tiền phương để triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), tối 5/11.

Về tình hình hồ chứa, phía Đông tỉnh có 164 hồ, dung tích 323,14/675,96 triệu m3 đạt 48% dung tích thiết kế. Phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa, dung tích 457,1/600 triệu m3, đạt 76% dung tích thiết kế.

Các hồ chứa nước vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, mực nước ở dưới cao trình mực nước thấp nhất đón lũ, tổng dung tích hiện có là 175,2 triệu m3/411,2 triệu m3 so với thiết kế, đạt 42,6%, còn trống 236 triệu m3 nước để phòng lũ.

Theo kế hoạch tổng sơ tán dân trên địa bàn tỉnh là 93.426 hộ/339.737 khẩu (xen ghép 88.675 hộ/323.295 khẩu; tập trung 4.751 hộ/16.442 khẩu). Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 5/11 đã thực hiện sơ tán 2.337 hộ/ 7.097 khẩu (xen ghép 1.766hộ/ 5.054 khẩu; tập trung 571 hộ/ 2.043 khẩu).

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại các khu vực thuộc phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam. Ảnh: HP.

Về ứng phó với sạt lỡ đất, khu vực phía Đông tỉnh có 15 khu vực có nguy cơ sạt lở cao, 16 khu vực có nguy cơ sạt lở thấp và 07 khu vực có nguy cơ bị chia cắt khi sạt lở. Về công tác di dời, đã sơ tán dân tại Núi Gành - xã Đề Gi (15 hộ/52 khẩu, sơ tán xen ghép từ ngày 29/10); đồng thời, đã sơ tán dân do sạt lở đất tại tuyến đường vận hành trạm 500kV (6 hộ/25 khẩu từ ngày 20/10).

Đối với công tác ứng phó với ngập lụt, theo kế hoạch sơ tán dân ứng phó với mực nước lũ từ Báo động 3, đến dưới BĐ 3+1m là 1.050 hộ/3.455 khẩu (xen ghép 898 hộ/3.220 khẩu; tập trung 152 hộ/235 khẩu).

Hiện nay, tất cả các tàu đã nhận được thông tin về bão số 13. Đến 15 giờ ngày 5/11, có 286 tàu với 1.602 ngư dân đang hoạt động trên biển. Hiện không còn tàu cá nào hoạt động trên đường di chuyển hoặc trong vùng ảnh hưởng của bão số 13. Toàn bộ tàu cá của tỉnh đã vào neo đậu an toàn tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Báo cáo tại cuộc họp, các Sở Chỉ huy tiền phương cho biết, công tác ứng phó với bão số 13 tại các khu vực đang được triển khai hiệu quả, đồng bộ và khẩn trương. Các địa phương đang tập trung lực lượng tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; chằng chống, gia cố nhà cửa, đồng thời bố trí sẵn sàng các phương tiện, vật tư, nhân lực để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, cơn bão số 13 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, vùng ảnh hưởng rộng, khi đổ bộ vào đất liền theo dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Gia Lai. Thời gian bão đổ bộ lại trùng với triều cường, có khả năng gây nước dâng cao, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và các công trình ven biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, hiện nay trên địa bàn có nhiều hoạt động kinh tế liên quan đến điện gió và điện mặt trời, đề nghị các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần tính toán đến các phương án an toàn, tránh thiệt hại về tài sản. Song song đó, tỉnh Gia Lai có hoạt động kinh tế biển rất sôi động, vì vậy cần chú trọng đến công tác tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền và ngư dân.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: KL.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh đã tiến hành xã lũ khá tốt. Đối với các hồ chứa ở Gia Lai Tây, đặc biệt là An Khê – Ka Nak cần tập trung xả nước ngay để ứng phó với bão, lũ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Gia Lai, kết thúc tất cả các hoạt động di dời dân trước 12 giờ ngày 6/11 và hoàn thành các hoạt động khác trước 15 giờ, đồng thời cấm người dân phương tiện ra đường từ 18 giờ ở các khu vực nguy hiểm.

Thứ trưởng cũng cho rằng việc chằng chống nhà cửa của người dân đã và đang được thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, cũng cần quan tâm chằng chống cơ quan công sở, trường học, bệnh viện… Đồng thời, tính toán việc phân bổ các lực lượng phù hợp để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu kịp thời.

Di dời dân đến nơi an toàn, không để ngư dân ở lại trên tàu

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hiện nay, về cơ bản, các tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn. Tuy nhiên, các lực lượng và địa phương cần kiên quyết không để ngư dân ở lại trên tàu, đồng thời phải sắp xếp tàu neo đậu an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 58 xã, phường khu vực Gia Lai Đông kích hoạt phương án ứng phó với bão ở mức độ cao nhất, tập trung thực hiện công tác di dời dân đến nơi an toàn. Đối với khu vực Gia Lai Tây, đặc biệt An Khê, khi bão đổ bộ có thể đạt cấp 9, cấp 10, giật cấp 11–12; do đó, cần chủ động di dời người dân ở vùng núi, khu vực có nguy cơ sạt lở, cũng như người dân sinh sống trong nhà cấp 4, nhà không kiên cố.

Tàu thuyền ngư dân Gia Lai vào nơi neo đậu tránh bão. Ảnh: QN.

Các địa phương ven biển và vùng có nguy cơ ngập lụt tiếp tục rà soát, xem xét nâng số lượng hộ dân cần di dời nếu nhận thấy nguy cơ xảy ra nguy hiểm, ngập lụt hoặc sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần lưu ý đến việc lựa chọn địa điểm di dời tập trung an toàn; đối với các địa điểm di dời xen ghép, cũng phải kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trước khi tổ chức di dời. Tiếp tục vận động người dân kê cao, bảo vệ tài sản. Yêu cầu các công trình, dự án dừng toàn bộ hoạt động thi công, tháo dỡ thiết bị, đặc biệt là cần cẩu.

Bố trí phương tiện san gạt tại các tuyến đường then chốt, cắt tỉa cây xanh, tháo dỡ các biển quảng cáo để bảo đảm an toàn.

Đề nghị Thủy điện An Khê – Ka Nak thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngay lập tức tiến hành xả nước, tránh để xảy ra sự cố gây nguy hiểm cho hồ, đập.

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu trước 10 giờ ngày 6/11 phải hoàn thành việc di dời dân đến nơi an toàn. Các hoạt động khác phải dừng trước 15 giờ chiều nay. Các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, công nhân, người lao động nghỉ làm từ trưa ngày mai để bảo đảm an toàn. Dự kiến từ chiều ngày mai, lực lượng công an, quân đội và các xã, phường sẽ tiến hành cấm người dân và phương tiện ra đường.

Đặc biệt, các lực lượng từ 5 giờ sáng ngày 6/11 đã tiến hành công tác di dời dân, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản. Các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bố trí quân số hợp lý theo từng địa bàn.

Tại các khu vực có đông dân di dời, đề nghị lực lượng công an, quân đội phải cắm chốt bảo vệ tài sản của người dân, không để người dân quay lại khu vực di dời, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực xung yếu. Bố trí đầy đủ phương tiện phòng, chống bão và phương tiện ứng cứu, chuẩn bị lương thực, thuốc men, y tế, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: KL.

“Tất cả các lực lượng tại Sở Chỉ huy tiền phương, lực lượng phòng, chống bão, lực lượng xung kích, công an, quân đội phải tập trung tại các điểm được phân công, trực chỉ huy 24/24, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân”, ông Tuấn nhấn mạnh.