Gia Lai tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công do ảnh hưởng bão Kalmaegi

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trực tiếp trong vòng 2 ngày

Ngày 5/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đã thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại trụ sở trung tâm (địa chỉ 127 Hai Bà Trưng, phường Quy Nhơn), do ảnh hưởng của bão số 13 - Kalmaegi.

Theo đó, nhằm chủ động ứng phó với bão và đảm bảo an toàn cho người dân, cán bộ, máy móc, trang thiết bị, hồ sơ tài liệu, trung tâm tạm dừng hoạt động tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp từ ngày 6/11 (thứ Năm) đến hết ngày 7/11/2025 (thứ Sáu).

Trong thời gian này, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Đối với các hồ sơ cần nhận kết quả bản giấy gấp, mang tính cấp bách, công dân có thể liên hệ trực tiếp ông Đặng Xuân Thoại – Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh qua số điện thoại 0932.056.315 để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Trung tâm cho biết hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp sẽ được khôi phục bình thường ngay sau khi thời tiết ổn định và đảm bảo an toàn.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác sơ tán dân tránh bão số 13.

Theo cơ quan khí tượng, bão Kalmaegi (bão số 13) là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Sau khi đi vào Biển Đông, gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trong đó Gia Lai là một trong những địa phương có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đang khẩn trương triển khai phương án phòng, chống bão, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.