Sở Chỉ huy tiền phương được đặt tại phường An Nhơn, Chủ tịch tỉnh làm Trưởng ban

Theo đó, Sở Chỉ huy tiền phương được đặt tại phường An Nhơn, do ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: Ông Cao Thanh Thương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Đại tá Nguyễn Thế Vinh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh.

Sở Chỉ huy tiền phương được lệnh duy trì trực 24/24 giờ, điều phối lực lượng, phương tiện, đồng thời báo cáo nhanh định kỳ và đột xuất về tình hình ứng phó bão.

Các tổ công tác được giao nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc sơ tán dân, bảo vệ hồ đập và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng trọng yếu.

Để chủ động chỉ đạo tại cơ sở, lãnh đạo tỉnh Gia Lai được phân công phụ trách từng địa bàn.

Ngư dân Gia Lai đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão. Ảnh: QN.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (khu vực các phường trung tâm Quy Nhơn); ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (các xã An Lão); ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (các xã Hoài Ân).

Các ông Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách các xã Phù Cát. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các xã Tây Sơn.

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phụ trách các xã Vĩnh Thạnh. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các phường Hoài Nhơn.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các xã Phù Mỹ. Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các xã Tuy Phước. Ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính phụ trách các xã Vân Canh. Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khu vực Gia Lai Tây.

Hạ cần cẩu, đảm bảo an toàn công trình tại khu vực trung tâm Gia Lai. Ảnh: QN.

Các tổ công tác này sẽ trực tiếp bám địa bàn, nắm tình hình thời tiết, kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sau bão, lực lượng này sẽ chủ trì khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và đề xuất hỗ trợ khẩn cấp.

Hạ cần cẩu, đảm bảo an toàn công trình

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã có văn bản khẩn yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hạ toàn bộ cần cẩu tháp, thiết bị nâng, giàn giáo để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bão đổ bộ.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Sở cho biết việc ký cam kết hạ cần cẩu phải hoàn tất trong chiều 5/11, và các đơn vị thi công sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố mất an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu toàn bộ các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho công tác phòng chống bão, khẩn trương chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công sở, trường học, công trình và hạ tầng thiết yếu.

Chiều ngày 5/11, thời tiết tại Quy Nhơn, Gia Lai đang nắng ráo, không có mưa. Ảnh: QN.

“Các cấp, các ngành và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Phải đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư và lực lượng sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Tính đến chiều 5/11, các lực lượng tại Gia Lai đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, sơ tán dân ở vùng xung yếu, sẵn sàng cho tình huống bão Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.