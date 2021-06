Bất động sản công nghiệp hút mạnh nhà đầu tư ngoại

Nhu cầu thuê nhà xưởng tại các Khu công nghiệp tiếp tục tăng nhờ luồng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam bất chấp làn sóng dịch Covid 19 lần thứ 4. Trong những tháng đầu năm 2021, thị trường bất động sản khu công nghiệp đã chứng kiến các thương vụ mới trong trong năm 2021.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/5/2021, Việt Nam thu hút được tổng vốn FDI đăng ký đạt 13,9 tỷ USD. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo thu hút 6,1 USD (chiếm 43% tổng vốn), có 215 dự án mới với tổng vốn đăng ký đạt 2,57 tỷ USD và 222 dự án hiện có đăng ký tăng thêm 3,1 tỷ USD vốn. Các dự án sản xuất công nghiệp lớn nhất trong tháng 5/2021 đến từ nhóm doanh nghiệp Hồng Kông và Singapore vào Quảng Ninh và Bắc Giang. Điều này cho thấy, nhu cầu thuê nhà xưởng tại các Khu công nghiệp (KCN) tiếp tục tăng lên trong tương lai.



Ông John Campbell, Trưởng Bộ phận Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam khẳng định, đà tăng trưởng của bất động sản công nghiệp hưởng lợi tích cực từ các thương vụ M&A và nguồn cung bất động sản công nghiệp mới.



Bất động sản KCN hút mạnh khối ngoại qua M&A

Điển hình, thương vụ Boustead Projects mua lại 49% cổ phần trong CTCP Phát triển Công nghiệp KTG Bắc Ninh tại khu công nghiệp Yên Phong, với giá khoảng 6,9 triệu USD.



ESR Cayman Limited - nền tảng bất động sản hậu cần lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương và CTCP Phát triển Công nghiệp BW (BW), nhà phát triển bất động sản công nghiệp và hậu cần hàng đầu Việt Nam, đã công bố hợp tác thành lập liên doanh mới với mục tiêu sở hữu và cùng phát triển 240.000 m2 tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 4 gần TP.HCM. Việc hợp tác này đánh dấu sự gia nhập của ESR Cayman Limited vào thị trường Việt Nam, mở rộng thêm phạm vi hoạt động của doanh nghiệp này tại khu vực Đông Nam Á.

Hay như, CTCP Công nghiệp KCN Việt Nam, đã mua lại quỹ đất rộng 250 ha với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD. Là doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, KCN Việt Nam hiện đặt mục tiêu phát triển các nhà máy và kho vận chất lượng cao, bền vững tại Việt Nam với danh mục đầu tư trải dài tại Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Đồng Nai và Long An.

Nguồn cung bất động sản KCN sắp được bổ sung



Trong QI/2021, hàng chục dự án công nghiệp tại 13 tỉnh và thành phố đã được phê duyệt, hứa hẹn cung cấp hàng nghìn héc-ta diện tích công nghiệp mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong những năm tới.



Bắc Ninh là tỉnh có số lượng dự án tương lai lớn nhất với 5 khu công nghiệp mới. Cụ thể, Khu công nghiệp Quế Võ III sẽ được đầu tư thêm 208.54 ha diện tích, với tổng số vốn là 120,87 triệu USD. Bắc Ninh cũng sẽ đón chào dự án Khu công nghiệp Gia Bình II có diện tích quy hoạch 208,54 ha, đầu tư bởi Tập đoàn Hanaka với tổng vốn đầu tư 172,17 triệu USD.



Tỉnh Quảng Trị dự kiến cũng sẽ có thêm các khu công nghiệp mới như khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú với diện tích 529 ha. Thêm vào đó, dự án khu công nghiệp Quảng Trị có diện tích 481,2 ha cũng được phê duyệt với tổng vốn 90,17 triệu USD, phát triển bởi liên doanh ba nhà đầu tư, gồm Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa và Sumitomo Corporation.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, các dự án khu công nghiệp như Sông Lô, Tam Dương 1 và Thái Hoà – Liên Sơn – Liên Hoà với tổng diện tích lên tới 500 ha cũng sẽ được giới thiệu trong thời gian tới.



Song song với đó, nhiều dự án mới dự kiến sẽ sớm được triển khai tại các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Long.

Tại phía Nam, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã công bố kế hoạch xây dựng ba khu công nghiệp mới với tổng diện tích 6.475 ha nhằm giải quyết vấn đề quá tải của các dự án đang hoạt động. Cụ thể, dự án gồm: Khu công nghiệp Long Đức 3 có diện tích 253 ha ở xã Long Đức (H.Long Thành); Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp rộng 2.627 ha ở xã Bàu Cạn, Tân Hiệp (H.Long Thành) và Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn tại xã Xuân Quế, Sông Nhạn khoảng 3.595 ha (H.Cẩm Mỹ). Ba khu công nghiệp này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020, tầm nhìn 2030.

Long An dự kiến sẽ có dự án công nghiệp mới giá trị 59 triệu USD tại huyện Đức Hoà. Thủ tướng Chính Phủ cũng có quyết định chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Thế Kỷ do Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ đầu tư, thực hiện tại xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hoà, phía nam tỉnh Long An. Dự án có quy mô sử dụng đất trên 119 ha, với tổng vốn đầu tư là 1.355 tỷ đồng.



Theo Ban quản lý Khu kinh tế Long An, tỉnh dự kiến sẽ có thêm khoảng 1.500 ha diện tích đất giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm 2021. Các ngành thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhất là dệt may và hàng may mặc, giày dép, thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản, chế biến thực phẩm, đồ uống và sản xuất.

Tính đến QI/2021, thống kê của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cho thấy, cả nước có 370 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 115.200 ha. Trong đó, 328 khu công nghiệp nằm ngoài các khu kinh tế, 34 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển, 8 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh thế cửa khẩu.