Bất động sản Hà Nội "lộ diện" loại hình là tâm điểm thị trường

Căn hộ thành tâm điểm thị trường bất động sản Hà Nội

Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, năm 2024, thổ cư vẫn giữ vai trò dẫn dắt thị trường thứ cấp tại Hà Nội với khoảng 50% thị phần.

Bước sang năm 2025, thị trường bắt đầu ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét khi tỷ trọng giao dịch căn hộ chuyển nhượng tăng từ 51% trong quý I/2025 lên dự kiến gần 60% trong quý III/2025, tương đương khoảng 11.000 căn – mức cao nhất kể từ năm 2024. Diễn biến này cho thấy loại hình căn hộ đang dần trở thành tâm điểm của thị trường thứ cấp.

Trước diễn biến của thị trường chuyển nhượng Hà Nội trong tháng 8/2025, ông Trần Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group cho rằng, thị trường thứ cấp Hà Nội ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét, khi căn hộ cao tầng dần thay thế thổ cư để dẫn dắt giao dịch. Riêng tại Vinhomes Ocean Park 1, lượng chuyển nhượng đạt tới 1.300 căn trong tháng 8/2025, mức cao nhất kể từ năm 2024.



Giá nhà thổ cư ghi nhận mức tăng mạnh, đặc biệt trong năm 2024 tại một số khu vực phía Đông và Tây Hà Nội, giá đã tăng tới 30%. Một lô đất thổ cư trong ngõ diện tích phổ biến 30 – 40m2, mức giá trung bình khoảng 250 triệu đồng/m2, tương ứng 7 – 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên thị trường thứ cấp vẫn còn nhiều dự án có loại hình 2 phòng ngủ với giá chỉ 3 – 5 tỷ đồng/căn. Điều này khiến nhiều gia đình trẻ và nhà đầu tư cá nhân phải cân nhắc sang phân khúc căn hộ chuyển nhượng – vốn phù hợp hơn về ngân sách, đồng thời có thể dễ tận dụng các gói vay ưu đãi từ ngân hàng.

"Người mua hiện nay ngày càng trẻ hóa, với thế hệ millennial và Gen Z chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch. Nhóm khách hàng này ưu tiên lối sống hiện đại trong các khu đô thị với hệ thống tiện ích đồng bộ như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và an ninh khép kín", ông Tiến chia sẻ.

Giao dịch căn hộ chung cư tăng mạnh khu phía Đông

Trong bức tranh chung, Vinhomes Ocean Park 1 có lượng giao dịch kỷ lục. Riêng tháng 8/2025, dự án ghi nhận khoảng 1.300 giao dịch chuyển nhượng, tăng 53% theo tháng và tăng 90% theo năm, đồng thời chiếm tỷ trọng hơn 30% toàn thị trường, vượt xa nhiều khu đô thị lớn khác như Vinhomes Smart City (600 giao dịch) hay Vinhomes Times City (150 giao dịch).

Đáng chú ý, Vinhomes Ocean Park 1 đã duy trì vị trí là khu đô thị có lượng giao dịch chuyển nhượng cao nhất Hà Nội liên tục từ tháng 1/2024 đến nay.

Theo ông Tiến, sức hút của dự án này đến từ ba yếu tố chính. Thứ nhất là hệ sinh thái tiện ích đồng bộ với trường học quốc tế, bệnh viện hiện đại, công viên và hồ điều hòa, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Vinhomes Ocean Park 1 duy trì vị trí là khu đô thị có lượng giao dịch chuyển nhượng cao nhất Hà Nội liên tục từ tháng 1/2024 đến nay. Ảnh: Hạnh Phúc

Thứ hai, giá bán tại Vinhomes Ocean Park 1 vẫn được duy trì ở mức hợp lý so với các khu vực lân cận, mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn với chi phí ban đầu dễ tiếp cận, đồng thời phù hợp với khả năng tài chính của nhiều gia đình mua ở thực.

Thứ ba, tiềm năng tăng giá tại khu vực này được củng cố mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại khu Đông.

"Bên cạnh lợi thế từ mô hình đại đô thị hoàn chỉnh - vốn đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu, sự “đảo chiều” của thị trường thứ cấp còn đến từ việc chênh lệch giá, nhà thổ cư nội thành hiện đã vọt lên mức 7,5 - 10 tỷ đồng/căn, vượt quá khả năng chi trả của đa số người mua, trong khi căn hộ chuyển nhượng tại Vinhomes Ocean Park 1 chỉ dao động 3,5 - 4 tỷ đồng/căn, vừa đáp ứng đủ công năng, vừa phù hợp tài chính, trở thành lựa chọn hợp lý cho cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư”, ông Tiến chia sẻ.

