Đẩy nhanh tiến độ mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA 7 phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đăng tải thông tin về quyết định phê duyệt dự án.

Cùng đó, thông tin về nhà đầu tư được lựa chọn, doanh nghiệp dự án; xây dựng yêu cầu về năng lực tài chính - thương mại để tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng theo quy định; cập nhật thông tin về tư cách hợp lệ, khả năng thu xếp vốn chủ sở hữu và huy động vốn vay của nhà đầu tư.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

"Ban QLDA 7 phải phối hợp với nhà đầu tư chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công vào ngày 19/12/2025 như kế hoạch đề ra", Bộ Xây dựng chỉ đạo.

Bộ Xây dựng đề nghị liên danh nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định; xây dựng đề xuất tài chính - thương mại; cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của bên mời thầu và tham gia đàm phán, hoàn thiện hợp đồng khi được yêu cầu.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP, nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - Công ty CP Tasco - Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Dự án được triển khai trên tổng chiều dài hơn 96km. Điểm đầu tại Km 9+325, nút giao Chợ Đệm, xã Tân Nhựt, TP.HCM. Điểm cuối tại Km 105+454, đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.

Cũng theo phương án được phê duyệt, đoạn TP.HCM - Trung Lương có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 10 - 12 làn xe (đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 quy mô 12 làn; đoạn Vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn), được phân kỳ đầu tư theo quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn An Thái Trung - cầu Mỹ Thuận 2 hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh: xây dựng mới, nâng cấp hệ thống quản lý giao thông, hệ thống thu phí điện tử không dừng, công trình kiểm soát tải trọng xe, trạm dừng nghỉ…

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 36.172 tỷ đồng, gồm hơn 5.400 tỷ đồng vốn chủ sở hữu (15%) và hơn30.746 tỷ đồng vốn huy động (85%). Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2025, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2028.