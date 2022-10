Bắt một chủ tịch hội đồng quản trị công ty

Chỉ đạo kế toán khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa lập 2 hệ thống sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để trốn thuế 8 tỉ đồng, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần Toàn Phát bị bắt

Ngày 7/10, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn (59 tuổi, trú phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội Trốn thuế.

Bị can Hoàng Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Theo cơ quan công an, bị can Hoàng Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty cổ phần Toàn Phát (Công ty Toàn Phát), ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.



Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện công ty này có hành vi trốn thuế. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2020, Hoàng Tuấn đã chỉ đạo kế toán khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa lập 2 hệ thống sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Từ đó, Công ty Toàn Phát đã trốn thuế hơn 8 tỉ đồng.