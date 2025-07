Dự án đường hơn 66 tỷ đồng ở Quảng Trị đã được gỡ vướng

Ngày 14/7, ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị xác nhận, dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn đang được khẩn trương thi công sau thời gian dài gián đoạn.

Nhà thầu đang khẩn trương thi công dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: N.V

Theo ông Bình, trước đây dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn có 2 nhà thầu thi công. Tuy nhiên, vì nhiều lý do dẫn đến thi công chậm.

Sau khi họp bàn, đơn vị đã thống nhất giao toàn bộ phần còn lại của dự án cho Công ty cổ phần Thành An thực hiện. Hiện nay, công ty đang khẩn trương thi công dự án.

Cũng theo ông Bình, dự án được gia hạn tiến độ đến cuối năm 2025, nhưng chủ đầu tư mong muốn nhà thầu thi công phấn đấu hoàn thành trước 30/9 để tránh mùa mưa lũ.

Anh Lê Văn Tiến (36 tuổi, trú xã Triệu Phong), cho biết trước đây bên cạnh cầu An Mô mới xây dựng dang dở còn có cầu An Mô cũ bị xuống cấp nghiêm trọng. Dù rất lo lắng nhưng hàng ngày anh Tiến vẫn phải di chuyển qua cầu An Mô cũ để đi làm.

Cầu An Mô cũ bị rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Để phòng tránh tai nạn xảy ra, cuối năm 2024 chính quyền địa phương đã rào chắn, cấm người, phương tiện qua cầu An Mô cũ. Từ đó, anh Tiến phải di chuyển qua cầu An Mô mới. Phía Đông cầu An Mô mới chưa được thi công hoàn thành, ổ gà, ổ voi, nắng bụi, mưa lầy lội khiến anh Tiến và người dân đi qua rất vất vả.

“Với tôi, dự án này đã chậm tiến độ nhiều năm, là tâm điểm chú ý của dư luận. Tôi rất vui vì dự án được gỡ vướng mặt bằng. Hi vọng dự án sớm hoàn thành để người dân lưu thông thuận tiện, an toàn” – anh Tiến nói.

Được biết, cuối năm 2012, tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án xây dựng cầu An Mô mới vượt sông Thạch Hãn kết hợp đường cứu hộ cứu nạn phía Đông huyện Triệu Phong (cũ), nay thuộc xã Triệu Phong và Ái Tử, có tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng.

Cuối năm 2014, khi dự án xây dựng phần cầu An Mô cơ bản hoàn thiện thì dự án bị cắt giảm vốn đầu tư công.

Đến năm 2017, dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được phê duyệt với tổng mức đầu tư 74 tỷ đồng rồi điều chỉnh còn 66,6 tỷ đồng.

Người, phương tiện lưu thông qua cầu An Mô mới gặp khó khăn khi đường nối với cầu chưa hoàn thành. Ảnh: Ngọc Vũ.

Dự án có chiều dài gần 6km, gồm 1 tuyến chính (không bao gồm cầu An Mô mới) và 2 tuyến nhánh. Phần khối lượng chưa thi công bê tông nhựa mặt cầu An Mô mới và đường 2 đầu cầu điều chuyển sang dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn để thực hiện.

Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn có 100 hộ dân bị ảnh hưởng, thuộc diện giải phóng mặt bằng. Trong đó, có 7 hộ dân chậm đồng ý phương án đền bù, khiến dự án thi công dở dang, còn khoảng 300m tuyến chính và một nút giao cuối tuyến chính chưa hoàn thành.

Dự án chậm tiến độ vì vướng mặt kéo dài nhiều năm, cử tri bức xúc.

Sau nhiều phiên làm việc, đến nay toàn bộ hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng ý bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công dự án.