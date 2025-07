Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng tăng vọt nhờ căng thẳng thương mại mới

Giá vàng hôm nay trên thế giới 14/7: Vàng vượt mốc 3.365 USD/oz nhờ căng thẳng thương mại mới

Thị trường vàng quốc tế ghi nhận xu hướng tăng giá rõ rệt khi XAU/USD tiến đến ngưỡng 3.365 USD/ounce vào phiên sáng tại châu Á hôm thứ Hai, 14/7. Sức ép địa chính trị toàn cầu và loạt căng thẳng thương mại mới lần nữa đẩy các nhà đầu tư dồn vốn vào kênh trú ẩn truyền thống là vàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm bùng phát đợt căng thẳng thương mại mới khi tuyên bố áp thuế 30% lên hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) và Mexico, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8. Ngoài ra, các mức thuế 35% đối với Canada và biện pháp thuế suất từ 15–20% áp lên nhiều đối tác khác cũng được công bố trước đó. Vàng lập tức hưởng lợi khi dòng vốn chảy vào các tài sản an toàn truyền thống, giúp giá kim loại quý tăng cao hơn .

Bên cạnh đó, căng thẳng leo thang tại Trung Đông cũng góp phần đẩy giá vàng tăng thêm. Dù đợt ngừng bắn tại Gaza đang được đàm phán ở Qatar, các tin tức như sự cố tên lửa rơi gần dân thường Palestine vẫn làm gia tăng mức độ bất ổn. Mối lo về rủi ro địa chính trị tiếp tục là chất xúc tác hỗ trợ thêm cho xu hướng tăng của vàng .

Đồng thời, tuy không gây tác động trực tiếp lên giá vàng, nhưng quan điểm “thận trọng” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại phần nào giúp vàng duy trì đà tăng. Chủ tịch Fed Chicago, ông Austan Goolsbee, nhận định rằng chính sách thuế mới đã làm phức tạp thêm bức tranh lạm phát, khiến cơ quan này phải thận trọng hơn trong quyết định hạ lãi suất. Điều này gạt bỏ kỳ vọng Fed sẽ sớm giảm lãi suất và khiến những nhà đầu tư tiền tệ lo ngại hơn, qua đó hỗ trợ lực cầu đối với vàng .

Trong bối cảnh này, các yếu tố kỹ thuật trên biểu đồ giá vàng cho thấy kim loại quý vẫn duy trì đà tăng. Lực mua mạnh tại các vùng giá dưới 3.350 USD/oz giúp hỗ trợ ngưỡng này, tạo động lực để giá tiến lên thử thách các mức cao hơn. Nhà đầu tư đang chờ đợi thêm các yếu tố tin tức mới, ví dụ như biên bản Fed hoặc diễn biến thương mại, nhằm thúc đẩy giá bứt phá vượt mốc 3.400 USD/oz và tiệm cận các đỉnh lịch sử.



Dự báo: Áp lực từ căng thẳng thương mại mới và bất ổn chính trị có thể giúp vàng chạm lại mức 3.400–3.420 USD/ounce. Nếu có sự nới lỏng rõ ràng từ phía Fed nhờ yếu tố lạm phát ổn định, vàng còn dư địa tăng cao hơn. Tuy nhiên, USD hồi phục hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng có thể giới hạn đà leo giá của vàng, khiến giá dao động trong vùng 3.320–3.365 USD trong ngắn hạn.



Giá vàng hôm nay trong nước 14/7: Vàng nội địa êm ả sau tuần tăng nhẹ, phía trước vẫn còn nhiều biến số

Giá vàng trong nước ngày hôm nay – 14/7 tiếp tục ghi nhận trạng thái ổn định, mặc dù vẫn tồn tại những bất định từ thị trường quốc tế và chính sách tiền tệ. Tính đến 9h sáng, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI không biến động so với hôm qua, được niêm yết ở mức 119,5–121,5 triệu đồng mỗi lượng. Mức giá này tương tự tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC. So với đầu tuần, kim loại quý vẫn duy trì xu hướng tăng với biên độ 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán, đánh dấu tuần tăng trưởng ổn định.

Tại các doanh nghiệp khác, Mi Hồng giữ nguyên mức giá từ hôm qua, niêm yết ở mức 119,5–120,5 triệu đồng mỗi lượng, giảm nhẹ 300 nghìn đồng trong tuần so với đầu tuần trước. Bảo Tín Minh Châu duy trì mức giá 119,5–121,5 triệu đồng mỗi lượng, ổn định từ hôm qua và cũng tăng 600 nghìn đồng so với đầu tuần. Công ty Phú Quý giữ nguyên ngưỡng 118,8–121,5 triệu đồng, tương tự với mức tăng 600 nghìn đồng so với tuần trước.

Ngoài vàng miếng, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng cũng cho thấy sắc thái tăng giá khi niêm yết tại DOJI từ mức 116–119 triệu đồng mỗi lượng không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng 500 nghìn đồng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tuần. Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết vàng nhẫn tròn trong khoảng 116,2–119,2 triệu đồng, giữ nguyên so với phiên trước đó nhưng tăng 500 nghìn đồng ở cả hai chiều so với thứ Hai tuần trước.

Theo tổng kết chung, giá vàng trong nước ngày 14/7 đang trong trạng thái trầm tĩnh sau một tuần tăng nhẹ. Diễn biến này phản ánh xu hướng tương đồng với thị trường quốc tế, nơi vàng đang giao dịch quanh ngưỡng 3.365 USD/ounce, được hỗ trợ bởi những bất ổn trong căng thẳng thương mại toàn cầu và sự biến động của USD. Nhà đầu tư trong nước nên quan tâm đến các yếu tố quốc tế như chính sách Mỹ áp thuế, USD mạnh hay yếu, cùng các báo cáo chính sách từ FED và diễn biến địa chính trị để có quyết định mua bán phù hợp.

Về góc độ kỹ thuật, vùng giá vàng miếng SJC vẫn đang ở trạng thái tích lũy quanh biên độ 119,5–121,5 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức tương đối ổn định và phù hợp để các nhà đầu tư trung hạn theo dõi. Nếu các tin tức quốc tế hỗ trợ vàng bứt phá, giá có thể tiến về mốc 122–123 triệu đồng. Trong trường hợp USD mạnh lên hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, kim loại quý này có thể điều chỉnh nhẹ về vùng 118–119 triệu đồng mỗi lượng.

Khuyến nghị đầu tư trong ngắn hạn vẫn là thận trọng và linh hoạt. Về dài hạn, khi các tín hiệu hỗ trợ tiếp tục xuất hiện từ dòng vốn ETF toàn cầu hay chính sách tiền tệ nới lỏng, giá vàng nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng. Trong đó, việc theo dõi sát các sự kiện kinh tế Mỹ như báo cáo CPI, PPI, biên bản họp FED, cũng như các diễn biến căng thẳng thương mại, sẽ giúp nhà đầu tư nắm bắt được thời điểm phù hợp để xuống tiền.

Tổng kết lại, giá vàng hôm nay trên thị trường trong nước ổn định, vẫn giữ sắc xanh nhẹ so với tuần trước. Diễn biến trên thị trường quốc tế mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư theo đuổi chiến lược đầu tư trung dài hạn, song cần kết hợp nghiên cứu kỹ yếu tố xu hướng USD, chính sách, cùng các thông tin kinh tế toàn cầu để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.