Ông Chu Tiến Dũng liên quan thế nào đến vụ án tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn?

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS).