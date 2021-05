BHXH tỉnh Quảng Nam tặng 100 thẻ BHYT cho người dân khó khăn

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Quảng Nam đã quyên góp ủng hộ, trích kinh phí trên 80 triệu đồng để mua và tặng 100 thẻ BHYT cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/5, Bảo Hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của BHXH Việt Nam thực hiện Chương trình "Cả nước chung tay vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân", đơn vị đã trao tặng 100 thẻ BHYT cho người dân khó khăn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại lễ trao tặng 100 thẻ BHYT cho người dân khó khăn

Theo BHXH tỉnh Quảng Nam trước cuộc hhưởng ứng lời kêu gọi trên, BHXH tỉnh Quảng Nam đã phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành quyên góp ủng hộ, trích kinh phí trên 80 triệu đồng để mua và tặng 100 thẻ BHYT (thẻ BHYT mệnh giá 4,5% lương cơ sở, 804.600đ/1 thẻ/ thời hạn 12 tháng) cho người dân khó khăn tại 5 địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm: Quế Sơn, Phú Ninh, Đại Lộc, Điện Bàn và Hội An, mỗi đơn vị 20 thẻ.

Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam trao thẻ BHYT cho người dân

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chương trình tặng 100 thẻ BHYT của BHXH tỉnh Quảng Nam chỉ tổ chức trao một điểm tại thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh; đối với các xã, phường, thị trấn Điện An, Điện Dương, Điện Quang, Điện Thắng Nam (Điện Bàn); Tam Lộc, Phú Thịnh, Tam Thành (Phú Ninh), Đại Lãnh, Đại Phong, Đại Thạnh, Đại Chánh (Đại Lộc), Cẩm An, Cẩm Hà, Cẩm Kim, Sơn Phong (Hội An), Quế Minh và Quế Long (Quế Sơn) Giám đốc BHXH tỉnh giao BHXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đi đến tận nhà trao tận tay thẻ BHYT cho người dân.

Người dân khó khăn nhận thẻ BHYT của BHXH tỉnh Quảng Nam hỗ trợ

Trước đó, năm 2020 BHXH Việt Nam cũng tổ chức đoàn công tác thăm hỏi và trao tặng 250 thẻ BHYT trị giá trên 200 triệu đồng cho người dân tại 11 xã của các huyện, thành phố trên địa bàn Quảng Nam, gồm: Thăng Bình, Núi Thành, Đông Giang và Tam Kỳ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai bão lũ.

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn phối hợp Ngân hàng Vietcombank và UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 472 thẻ BHYT tương ứng với 400 triệu đồng, để hỗ trợ bà con nhân dân có thể sử dụng ngay để chăm sóc sức khỏe, giảm bớt nỗi lo về chi phí khám chữa bệnh nếu không may ốm đau, bệnh tật trong thời điểm khó khăn.

Thời gian qua BHXH tỉnh Quảng Nam liên tục trích nguồn, kêu gọi cán bộ, công nhân viên toàn Ngành hỗ trợ để mua thẻ BHYT phát cho người dân khó khăn

"Đợt trao 100 thẻ BHYT này mong muốn giúp cho người dân khó khăn trên địa bàn có được tấm thẻ BHYT để khám chữa bệnh trong lúc đau ốm. Nhân đây, BHXH tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục hưởng ứng, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân quyên góp kinh phí để phối hợp cơ quan BHXH tổ chức mua thẻ BHYT tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới...", ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh.