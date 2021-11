Bí quyết chiên rán từ bộ đôi ngon khỏe Tường An CookingOil – Tường An CookingOil Nutri Plus

Trong những ngày “bình thường mới”, thế giới bỗng dưng thu bé lại vừa bằng phòng bếp của mẹ. Với những món ngon, đặc biệt là các món chiên rán vàng ruộm, giòn tan, mùi thơm khó cưỡng, mẹ mang đến niềm vui và sức khoẻ cho mỗi thành viên trong gia đình.

Đừng lo lắng việc chọn mua nguyên liệu khó khăn, bí quyết của món rán ngon khoẻ vẹn toàn đều nằm ở chai dầu ăn thân thuộc.

Món chiên rán không chỉ giúp mọi người ngon miệng hơn mà còn giúp tăng cường sức khoẻ, nếu mẹ chọn đúng loại dầu ăn và chế biến đúng cách

Nên chọn những loại dầu có tính bền nhiệt, ổn định cho các món chiên rán

Thực tế thì không phải loại dầu ăn nào cũng phù hợp với các món chiên rán. Vì nhiệt độ của món ăn này thường rất cao, do đó mẹ cần chọn những loại dầu ăn có tính bền nhiệt và ổn định để đảm bảo độ giòn ngon cho thực phẩm và hạn chế sản sinh các chất không có lợi trong quá trình gia nhiệt. Các loại dầu được biết đến với khả năng chiên rán tốt như: Dầu Cọ, dầu hạt cải, dầu hướng dương, dầu dừa…



Dầu ăn chính là linh hồn của các món chiên rán giòn ngon, khó cưỡng

Một trong những dầu ăn quen thuộc được các chị em nội trợ truyền tay nhau bởi bí quyết giòn ngon chính là Tường An CookingOil, được phối trộn theo công thức độc quyền từ các loại dầu tự nhiên 100%, rất phù hợp cho các món chiên rán, mang lại độ giòn ngon đúng ý cho thực phẩm. Đặc biệt, sản phẩm không chứa Cholesterol và Trans fat, an toàn cho sức khỏe và phù hợp với nhiều phương pháp chế biến món ăn như: Chiên rán, xào, nướng, làm nước xốt, ướp…

Không nên sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần

Rất nhiều chị em nội trợ vẫn giữ thói quen sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần vì lý do tiết kiệm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng thói quen này sẽ vô tình gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng trong một thời gian dài. Bởi việc chiên nhiều lần ở nhiệt độ cao sẽ khiến các vitamin hay dưỡng chất tự nhiên trong dầu ăn bị phá hủy và oxy hóa tạo ra những chất không có lợi cho sức khỏe người dùng. Bên cạnh đó, về[MOU1] cảm quan, việc chiên đi chiên lại dầu ăn cũ sẽ khiến món ăn bị ảnh hưởng tới mùi vị và màu sắc. Các món chiên rán từ loại dầu cũ không có màu vàng tươi mới, thường bị lẫn mùi từ các thực phẩm trước đó sẽ làm giảm sự ngon miệng.

Nếu các mẹ không muốn lãng phí dầu ăn, khi nấu ăn hãy dùng vừa đủ lượng để chế biến nhé!

Không nên sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần

Nên chọn những loại dầu có bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể

Món chiên rán luôn là món khoái khẩu của nhiều gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ. Vậy để các món chiên rán vừa an toàn, thơm ngon và giàu dưỡng chất các mẹ nên ưu tiên chọn lựa các sản phẩm dầu ăn được tăng cường bổ sung vi chất dinh dưỡng như Vitamin A, Vitamin D. Trong đó, Tường An CookingOil Nutri Plus – Dầu thực vật dinh dưỡng Vitamin Extra sẽ là sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu mà các chị em nội trợ đang tìm kiếm. Tường An CookingOil Nutri Plus được nghiên cứu tăng cường VITAMIN A 10,000 IU (*), hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, cùng Vitamin D hỗ trợ hấp thụ canxi và Vitamin E tự nhiên tốt cho cho da giúp nâng cao sức khỏe, là sản phẩm Tường An đặt trọn tâm huyết trong chiến dịch cùng Việt Nam đẩy lùi dịch Covid -19 và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Tường An CookingOil Nutri Plus cung cấp bộ 03 Vitamin A, D, E thiết yếu

Những bữa cơm gia đình sum họp với những món chiên rán thơm ngon, an toàn và giàu dưỡng chất là cách tốt nhất để các mẹ giúp các thành viên trong gia đình mạnh khoẻ, vui vẻ sau một ngày dài vất vả phải không nào?