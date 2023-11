Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền 10%

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) sẽ chốt ngày tạm cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 10% vào 4/12.

Tỷ lệ thực hiện 10%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 18/12/2023.



Với 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, WSB sẽ chi khoảng 14,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Trong quý III/2023, Bia Sài Gòn - Miền Tây đạt 173,6 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh 87% so với cùng kỳ, đạt 5,8 tỷ đồng. Kết quả lãi sau thuế đạt 16,7 tỷ đồng - gấp 6,6 lần khoản lỗ 3 tỷ của cùng kỳ năm trước. Dù vậy, con số này vẫn ghi nhận giảm mạnh so với khoản lãi 24,2 tỷ của quý I và 27,7 tỷ của quý II.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt 644,4 tỷ đồng doanh thu và 68,7 tỷ lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 21% và 19% so với cùng kỳ. Với kết quả này, dù mới thực hiện được gần 61% kế hoạch doanh thu cả năm song bia Sài Gòn - Miền Tây đã vượt nhẹ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã đặt ra là 63,2 tỷ đồng.

WSB hiện không ghi nhận nợ vay tài chính, tổng nợ phải trả ở mức 155,4 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp đang có 346 tỷ đồng tiền/tương đương và tiền gửi ngắn hạn.