Biến động mới tại Saigon Glory - Chủ đầu tư siêu dự án khu tứ giác Bến Thành

Saigon Glory - chủ đầu tư siêu dự án The Spirit of Saigon ngay tứ giác Bến Thành, quận 1, TPHCM chính thức về tay chủ mới.

Dữ liệu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã hé mở nhiều biến động tại Công ty TNHH Saigon Glory - Chủ dự án Khu tứ giác Bến Thành.

Cụ thể, tại thay đổi ngày 4/10/2024, dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Công ty Phương Đông Hà Nội) là chủ của Saigon Glory thay thế Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

Theo đó, 3 cá nhân được ủy quyền để sở hữu vốn của Saigon Glory là: ông Trần Thanh Tú và ông Nguyễn Anh Đức mỗi người sở hữu 2.100 tỷ đồng; bà Trần Thị Minh Hiếu sở hữu 2.800 tỷ đồng.

Tại thời điểm này, ông Vũ Quang Bảo vẫn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên và là người đại diện theo pháp luật của Saigon Glory.

Ngoài ông Bảo, ông Trịnh Quang Công - Tổng Giám đốc cũng đảm nhiệm vị trí người đại diện theo pháp luật của Saigon Glory.

Đến ngày 9/10, ông Nguyễn Vũ Hải (SN 1973) - Tổng giám đốc và ông Trần Thanh Tú (SN 1986) - Chủ tịch Công ty trở thành người đại diện theo pháp luật của Saigon Glory.

Theo báo cáo này, Saigon Glory vẫn tiếp tục thuộc sở hữu của Công ty Phương Đông Hà Nội. Đồng thời, ông Trần Thanh Tú là người được ủy quyền cho 7.000 tỷ đồng phần vốn tại Saigon Glory.

Trái chủ thông qua cho Saigon Glory "về tay" chủ mới

Trước đó, Tập đoàn Bitexco đã công bố kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn tại Công ty TNHH Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội. Saigon Glory là chủ dự án The Spirit of Saigon với tổng đầu tư 14.400 tỷ đồng.

Tập đoàn Bitexco trước đây là chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon. Vào tháng 7/2018, Bitexco thành lập công ty con là Công ty TNHH Saigon Glory và chuyển nhượng dự án Spirit of Saigon cho pháp nhân này.

Được biết, trước đây, toàn bộ phần vốn góp của Bitexco tại Saigon Glory đã được thế chấp cho Techcombank làm tài sản đảm bảo cho 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng, do Saigon Glory phát hành. Các lô trái phiếu này sẽ đáo hạn từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2026, và theo thông báo, việc chuyển nhượng không gây ra bất kỳ rủi ro nào cho người sở hữu trái phiếu.



Dự án Spirit của Công ty Saigon Glory nằm tại vị trí đắc địa ở TP.HCM.

Bitexco cũng cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi và gốc cho 10 lô trái phiếu từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 12/6/2025, bao gồm cả khoản lãi của kỳ hạn ngày 18/6/2025. Sau đó, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Công ty Phương Đông Hà Nội) sẽ tiếp quản và đảm nhận việc thanh toán các khoản gốc và lãi còn lại sau thời điểm này.